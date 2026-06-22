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Saša Kovačević je iskreno progovorio o novom životnom poglavlju i podelio prelepe vesti o tajnom venčanju sa Zoranom, sa kojom je u skladnoj vezi gotovo čitavu deceniju.

- Što se mene tiče, već nedelju ili 10 dana sam oženjen, a osećam se tako već skoro 10 godina. Ako ništa drugo, vi mediji nećete imati nekih interesantnih pitanja vezanih za svadbu. Trudili smo se da bude u tajnosti, svadba je bila za 'prvi red' nekih naših najbližih ljudi, familije. Imali smo dvadesetak ljudi Zoka i ja. Ideja od samog starta zabavljanja nam je bila takva da to venčanje bude vrlo intimno - otkrio je Kovačević u Premijeri vikend specijalu.

Iako je par prvobitno želeo da se venča u inostranstvu, planovi su se promenili zbog trudnoće.

- Hteli smo da napravimo to van Srbije, ali s obzirom da je Zoka sada u petom mesecu trudnoće, ispostavilo se da je najbolje da se napravi to ovde, da budemo bliži rodbini i prijateljima - objasnio je pevač i naglasio da je dan bio maksimalno opušten.

1/13 Vidi galeriju Oženio se Saša Kovačević Foto: Printscreen/Instagran

"Bez stresa i suza"

Za razliku od mnogih mladenaca koji osećaju pritisak i tremu, Saša je otkrio da je kod njih atmosfera bila savršena, a jedino što se očekivalo od zvanica bio je dobar provod.

- Nisam bio ni stegnut, ni uplašen, mi smo hteli da napravimo žurku i time sam se vodio. Znam od prve godine zabavljanja da je Zoka žena za ceo život. Kada si nesiguran, može da postoji doza treme, ali u ovom slučaju je bila samo dobra žurka. Iskren da budem, ne znam ko se najviše opustio; Zoka nije, ona se manje-više brzo umara, pa je ona malo ranije otišla na spavanje, mi smo ostali do tri ujutru - priznao je on.

Mladoženja se pohvalio i da su od rodbine i prijatelja dobili kompliment da im je to bila "najlepša svadba na kojoj su ikada bili", a otkrio je i ko je bio najemotivniji.

- Uglavnom ženska strana, žene su uvek mnogo otvorenije, emotivnije. Mislim, emotivnije, one više pokazuju tu emotivnu stranu, više suza je bilo mahom sa ženske strane. Nije ni bitno, bitno je da je prelepo prošla - dodao je pevač.

Stiže "mali Kovačević"

Brojne kolege sa estrade su mu uputile čestitke, ali fokus je pre svega na bebi koja stiže na jesen.

- Prevelik broj kolega mi je čestitao na detetu, pa na kraju krajeva i na svadbi... Svakako ću ja napraviti feštu kada se mali Kovačević bude rodio, bićete mi i vi dragi gosti, u novembru je termin - najavio je Kovačević veliko slavlje.

"Kako žena kaže"

Kada je reč o imenu naslednika, glavnu reč će, kako pevač ističe, imati mlada mama.

- Ne znamo ime. Imamo predloge, Zoka ima predlog. Ne znam da li ćeš pobediti (smeh). Lepo je ime jako, ali nije definitivno. Šta ona bude odlučila, tako će i biti... Uglavnom, šta žena kaže, tako će i biti, ja jako pre svega volim i poštujem svoju ženu i naravno da će ona odabrati na kraju - naglasio je zaljubljeni pevač.

Pripreme za dolazak dečaka još uvek su u početnoj fazi, a jedina briga koju pevač trenutno ima vezana je za neprospavane noći.

- Još uvek nismo sve nabavili za dete, mislim da je još uvek rano, jer je u petom mesecu, ali već od sedmog se bacamo na opremanje sobe i sve potrepštine... Pelene sam prošao do sada, jedino što me malo 'brine', to je to nespavanje, jer se bavim poslom kojim se bavim, pa mi treba sna - iskren je bio Saša.

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