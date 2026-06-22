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Sudeći po snimcima sa proslave, svi su se ludo zabavljali i uživali u njenoj posebnoj večeri.

Na slavlju nema čega nije bilo - od luksuzne dekoracije vredne čitavo bogatstvo, do sjajnog posluženja i dobrog provoda. Kada je red došao na tortu, lepa slavljenica se iz duge bele haljine presvukla u izazovnije izdanje.

1/8 Vidi galeriju Punoletstvo ćerke Duška Šarića Foto: Instagram/coa_kos

Daria je na sebi imala kratku haljinu boje šampanjca, koja je na sebi imala hiljade kristala. Kada je reč o torti, u pitanju je specijalni trend u kojem slavljenica sama ukrašava tortu, a u tome joj pomažu poslastičari koji je prave na licu mesta.

Dok je čekala da oduva svećice, uz nju je sve vreme bio otac Duško koji je igrao i veselio se sa slavljenicom, a kasnije se pridružila i majka Ceca. Za slavljeničku pesmu odabrala je čuvenu špansku numeru "Bandido".

00:25 Slavlje punoletstva Šarićeve ćerke Izvor: Instagram/coa_kos

Cena menija 100 evra po osobi

Gosti na ovom slavlju uživaju u ambijentu koji je do detalja osmišljen - Cena menija iznosi oko 100 evra po osobi, a procenjuje se da će celokupna organizacija ove gala proslave koštati više desetina hiljada evra. Svoj dolazak potvrdile su i brojne muzičke zvezde, a među zvanicama su se našli i Aca Kos, kao i Violeta Peković.

Daria je preslikana majka

Slavljenica Daria privukla je veliku pažnju, a kako prenose domaći mediji, fizički je apsolutno preslikana majka Ceca. Njena majka je, inače, veoma poznato ime u svetu mode – Ceca je 2003. godine proglašena za najboljeg modela na Starom kontinentu, a pojavljivala se i u brojnim spotovima poznatih izvođača, poput Zdravka Čolića.

00:34 Duško Šarić stigao prvi na proslavu punoletstva ćerke Izvor: Kurir

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