KAD DUŠKO ŠARIĆ SLAVI ĆERKI PUNOLETSTVO: Tortu pravili pred gostima, a Daria blistala u kristalima! Svi detalji gala slavlja - luksuz bez granica
Duško Šarić i njegova bivša supruga, poznata manekenka Svetlana Ceca Dimitrić, organizovali su 21. juna svečanu proslavu 18. rođendana ćerke Darije. Slavlje je upriličeno u jednom od luksuznih beogradskih hotela, a među brojnim zvanicama našla se i pevačica Marina Visković.
Sudeći po snimcima sa proslave, svi su se ludo zabavljali i uživali u njenoj posebnoj večeri.
Na slavlju nema čega nije bilo - od luksuzne dekoracije vredne čitavo bogatstvo, do sjajnog posluženja i dobrog provoda. Kada je red došao na tortu, lepa slavljenica se iz duge bele haljine presvukla u izazovnije izdanje.
Daria je na sebi imala kratku haljinu boje šampanjca, koja je na sebi imala hiljade kristala. Kada je reč o torti, u pitanju je specijalni trend u kojem slavljenica sama ukrašava tortu, a u tome joj pomažu poslastičari koji je prave na licu mesta.
Dok je čekala da oduva svećice, uz nju je sve vreme bio otac Duško koji je igrao i veselio se sa slavljenicom, a kasnije se pridružila i majka Ceca. Za slavljeničku pesmu odabrala je čuvenu špansku numeru "Bandido".
Cena menija 100 evra po osobi
Gosti na ovom slavlju uživaju u ambijentu koji je do detalja osmišljen - Cena menija iznosi oko 100 evra po osobi, a procenjuje se da će celokupna organizacija ove gala proslave koštati više desetina hiljada evra. Svoj dolazak potvrdile su i brojne muzičke zvezde, a među zvanicama su se našli i Aca Kos, kao i Violeta Peković.
Daria je preslikana majka
Slavljenica Daria privukla je veliku pažnju, a kako prenose domaći mediji, fizički je apsolutno preslikana majka Ceca. Njena majka je, inače, veoma poznato ime u svetu mode – Ceca je 2003. godine proglašena za najboljeg modela na Starom kontinentu, a pojavljivala se i u brojnim spotovima poznatih izvođača, poput Zdravka Čolića.
Bivši supružnici ujedinjeni oko dece
Duško Šarić i Ceca su se venčali 2005. godine, a razveli su se 2010. godine dok je Šarić bio u pritvoru. Iz svog braka imaju dvoje dece, sa kojima se Ceca nakon razvoda preselila iz vile na Dedinju u Surčin. Bez obzira na razvod, bivši supružnici su ostali u izuzetno korektnim odnosima i danas se o svemu zajednički dogovaraju kada je u pitanju budućnost njihovih naslednika. Ceca je nakon braka bila u ozbiljnoj vezi sa Brankom Babićem, sa kojim je planirala svadbu, ali je ipak donela odluku da svako nastavi svojim putem.