Slušaj vest

Nora Milosavljević, po svemu sudeći sad već bivša devojka Duška Tošića, ponovo je privukla pažnju objavom na društvenim mrežama. Ona je na svom Instagram profilu podelila snimak iz luksuznog BMW-a tokom vožnje, dok je u pozadini išla pesma Ane Nikolić “Dobro došao u moj zaborav“.

1/4 Vidi galeriju Nora otpratila Duška Foto: Printscreen

Stihovi poznate balade govore o kraju jedne ljubavi, preboljevanju i ostavljanju prošlosti iza sebe, pa su pratioci odmah krenuli sa nagađanjima da li je Nora na ovaj način želela nekome da pošalje poruku.

1/5 Vidi galeriju Nora Milosavljević osvojila Tošića Foto: Privatna arhiva

Da li je pesma posvećena upravo bivšem fudbaleru, da li između njih postoje problemi ili je reč samo o numeri koju voli da sluša, za sada ostaje misterija. Naime, Duško i Nora više ne prate jedno drugo na ovoj društvenoj mreži, što je odmah pokrenulo lavinu komentara. Dodatnu sumnju izazvala je činjenica da je fotografija na kojoj poziraju zagrljeni već duže vreme uklonjena sa njegovog profila.

Zajedno sa bivšom ženom

Podsetimo, Duško se nedavno pojavio na proslavi mature starije ćerke Atine, gde je prisustvovao jednom od najvažnijih trenutaka u životu naslednice. Tom prilikom pozirao je zajedno sa Karleušom i ćerkama, a fotografije sa proslave izazvale su veliku pažnju.

1/4 Vidi galeriju Redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić. Foto: Privatna Arhiva