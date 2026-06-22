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Bojan Ilievski, pobednik 19. sezone takmičenja "Zvezde Granda" uskoro se vraća u rodnu Severnu Makedoniju gde će mu biti priređen doček.

On je u emisiji "Grand specijal" istakao da ga očekuje iznenađenje i da jedva čeka susret sa najbližima i navijačima koji su mu tokom čitavog takmičenja bili velika podrška.

Iznenađenje

- U ponedeljak, nakon još nekih obaveza koje imam, vraćam se u Severnu Makedoniju. Tamo me čekaju moji prijatelji, moja rodbina… Nešto su organizovali, ali ne znam ni ja još dok ne dođem. To je neko iznenađenje – rekao je Bojan u emisiji „Grand Specijal“

Pobednik Zvezde Granda Bojan Ilievski Foto: Antonio Ahel/ATAImages


Bojan Ilievski je pobedio u finalu "Zvezda Granda" zahvaljujući glasovima publike. Njegov mentor bio je Đorđe David.

Završio je nižu i srednju muzičku školu, a studirao je i na muzičkoj akademiji u Sloveniji. Tokom takmičenja otvoreno je govorio o teškim životnim trenucima, gubitku roditelja i borbi sa porocima koje je uspešno prebrodio.

Plakao ceo studio

Zbog njega je 2022. godine godina ceo studio u Zvezdama Granda plakao, a Ceca se slomila pred kamerama.

Bojanov životni put obeležile su nezamislive porodične tragedije i grčevita borba sa teškom svakodnevicom. Ovaj hrabri momak prerano se suočio sa ogromnim gubicima – otac mu je bolovao od tumora na mozgu, dok se i majka borila sa ozbiljnom bolešću, a na kraju je ostao bez oba roditelja. Pored neizrecive tuge za roditeljima, porodicu je pratila i strahovita finansijska oskudica. U najtežim danima, dok se molio samo da oca vidi živog, u kući su imali svega 50 evra.

Nakon gubitka roditelja, njegova jedina uteha, potpora i životni oslonac postala je njegova baka sa majčine strane, koja mu je tada bila u pratnji na snimanju emisije.

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Ceca stigla na finale zvezde granda Izvor: Kurir