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Aleksandra Prijović (30) zaradila je od Jutjuba i Spotifaja 1.265.200 dolara! Muzička zvezda je koncertnom turnejom „Od istoka do zapada“, koja je trajala 18 meseci, oborila sve rekorde, a pravo bogatstvo zgrnula je od pregleda na digitalnim platformama.

Prijin prošli album „Devet života“ napravio je potpunu pometnju, a osim od uspešnih koncerata koje je održala širom zemljinog regiona, zaradu je ostvarila i od pregleda na Jutjubu i Spotifaju. Izbacila je devet pesama i spotova, a album je dosad skupio 471 milion pregleda, što joj je donelo ozbiljan novac.

Estradni menadžer, koji je insistirao na anonimnosti, objasnio je koliko je pevačica zaradila od Jutjuba.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Printsceen

Najslušanija

- Zarada od Jutjuba može da varira u zavisnosti od države iz koje dolaze pregledi. Što se tiče balkanske muzike, procenjuje se da je efektivna zarada 1,2 dolara na 1.000 pregleda, pa je Prija do sada inkasirala čak 565.200 dolara! – rekao je menadžer.

Menadžer kaže da je Spotifaj pevačici doneo veću zaradu.

- Prija je jedna od najslušanijih pevačica na Spotifaju, gde ima 20 miliona strimova, a s obzirom na to da po strimu dobija 0,0035 dolara, do sada je inkasirala oko 700.000 dolara. Kada se tome doda zarada od Jutjuba, ona je ukupno zaradila čak 1.265.200 dolara! To je cifra o kojoj mnoge njene koleginice mogu da maštaju! Istina je da sav novac nije otišao u njene ruke, već ga je Prija podelila s kompozitorima, tekstopiscima, producentima i drugim saradnicima, a s obzirom na to da je većinu tih poslova radio njen muž Filip Živojinović, na porodičnom računu je ostao ozbiljan iznos! - rekao je sagovornik i dodao da se spisak platformi od kojih se pevačica bogati tu ne završava.

- Prija ima veliki broj slušalaca i na Eplu i Dizzeru, tako da i od te dve platforme zarađuje, ali daleko manje nego na Jutjubu i Spotifaju.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ostvarila san Foto: Youtube Printscreen

Nema joj ravne

Folk zvezda se devet meseci nakon rođenja ćerke Arije na scenu vratila novim albumom „Boli alkohol“, koji je objavila pre samo nekoliko dana, i koji je samo za nekoliko dana pokorio trendove na Jutjubu. Prija očekuje da će od pregleda pesama uspeti da zaradi mnogo više od prethodnog.

- Prija je snimila isto toliko visokobudžetnih spotova, koji su već privukli ogromnu pažnju. Prethodnim albumom postavila je visoku lestvicu i oborila sve rekorde, ali ceo njen tim veruje da će prevazići uspeh i da će zarada od digitalnih platformi sada biti i duplo veća. Nema sumnje jer je publika oduševljena pesmama koje je broj pregleda pokazuje da interesovanje raste.u kući.“

Podržale su je Lepa Brena, JK, Milica Todorović, Jelena Rozga...

Osim kod publike, Prijin novi album izazvao je ogromnu pažnju njenih koleginica, a među prvima su joj čestitale svekrva Lepa Brena, Jelena Rozga, Milica Todorović, Jelena Karleuša, Marina Visković, Ilda Šaulić i mnoge druge.