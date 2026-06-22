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Voditeljka Anđela Lakićević privlačila je veliku pažnju na malim ekranima, pogotovo dok je radila rijaliti program "Parovi".

Ona je važila među rijaliti učesnicima za najpodmukliju voditeljku, te su neretko napuštali ovaj TV format baš zbog nje.

Mnogi su je negativno komentarisali, a jedno vreme ispod klipova vezanih za "Parove" nije mogao da se pronađe pozitivan komentar o Anđeli. Ipak, veruje se da je svoje ponašanje prilagođavala ulozi koju je imala kao sama voditeljka, te se nakon toga povukla i skromno nastavila da radi na svojoj karijeri.

Promenila imidž

Bivša voditeljka je danas i te kako aktivna na društvenim mrežama, gde redovno deli trenutke iz svog života. Oni koji prate njene objave mogu primetiti da se fizički nije drastično promenila, ali je odlučila da napravi veliku promenu kada je u pitanju frizura – Anđela više nije plavuša, već atraktivna brineta.

1/6 Vidi galeriju Anđela Lakićević Foto: Printscreen/Instagram

Imala tešku operaciju

Anđela je progovorila o teškoj operaciji koju je imala, od koje joj je ostao ožiljak na vratu.

Anđela, pa pokazala ožiljak na vratu i progovorila o teškoj operaciji koju je imala.

- Imala sam drugu operaciju kičme, pre više od godinu dana, operisala sam vratnu diskus herniju, između C5 I C6 pršljena. To nije nimalo prijatan i lak zahvat i ljudi se teško odlučuju na tu vrstu operacije, a ja sam se odlučila uz pomoć sjajnih lekara i operacija je prošla fantastično, kao i oporavak i sad se osećam nikad bolje. Odlučila sam se na taj korak, jer sam verovala timu lekara i uradili su sjajan posao. Nikakvih smetnji nemam - otkrila je jednom prilikom Anđela.

Bila u vezi sa glumcem

Anđela je je jednom prilikom otkrila da je bila u dugogodišnjoj vezi sa glumcem Petrom Strugarom.

Naime, Anđela Lakićević je pre nekoliko godina otkrila da su Petar i ona zajedno studirali, ali i zabavljali se u tom periodu.

- Petar i ja se znamo jer smo studirali zajedno i ista smo klasa - istakla je tada voditeljka koja je studirala glumu na Cetinju.

- Ako baš želiš da znaš, Petar i ja smo bili momak i devojka dve i po godine dok smo studirali - rekla je Anđela.

Njihova veza nije potrajala duže jer se Petar zbog rada na ulozi za film "Montevideo" preselio u Beograd.

1/5 Vidi galeriju Petar Strugar se vratio u Beograd i najavljuje nešto slatko Foto: Petar Djordjević

Volela i Mikija Đuričića

Miki Đuričić i Anđela Lakićević svoju ljubav započeli su u rijalitiju Parovi, ali je njihova ljubav trajala je kratko. Naime, pčelar iz Kupinova ispričao je kako je okončana ljubav sa Anđelom, nekoliko meseci posle rijalitija, ali i ko je krivac za njihov razlaz.