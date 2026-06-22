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Njen izlazak iz bolnice očekivao se danas u toku prepodneva, ali zbog problema u sistemu, ona i dalje nije puštena kući, te je nepoznato da li će se to dogodito prema prvobitnom planu. Naime, došlo je do pada informacionog sistema te je nemoguće završiti sve administrativne procedure.

Ona je, podsetimo, primljena u klinuku 31. maja u pratnji policije i pokazala je agresivno ponašanje. Njen izabranik Mane Ćuruvija Kasper je hitno sutradan došao iz Amerike u Beograd i svakodnevno svojoj verenici odlazi u posetu, a obišli su je i brat i sestra.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Vest da je Mina zadržana na lečenju "Lazi Lazarević" izazvala je interesovanje javnosti. Mnogi su se oglasili, pre svega kolege koje su joj pružile javnu podršku sa željom u što brži oporavak. I brojni fanovi su uz nju.

Mina je nedavno, pre nego što se suočila sa zdravstvenim problemom, govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prolazila, kao i o navodnim vradžbinama kojima je, kako tvrdi, bila izložena.

- Bilo mi je veoma teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš li da me sahraniš živu?" Imala sam 40 kilograma, bila sam veoma bolesna, i fizički i psihičk. Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, odnosno zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Uopšte nisam mogla da dojim dete - ispričala je ranije za "Skandal", pa dodala:

- U takvom stanju sam odlazila na nastupe, a Duda tada ništa nije preduzela. Samo mi je Bog pomogao. Nema tu mnogo priče, jednostavno su me iskoristili i to je to. Vračala mi je da mi bude loše, i zdravstveno i finansijski, kao i na ljubavnom planu - istakla je tada.