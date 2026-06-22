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Muzička zvezda Jelena Rozga (48) važi za jednu od najzgodnijih pevačica na Balkanu. Lepotom i harizmom pleni gde god se pojavi, ali mnogi nisu imuni ni na njenu vitku liniju.

Nedavno se pojavio snimak sa njenog nastupa gde pevačica u petoj deceniji nosi teksas šorčić, koji je iznela kao tinejdžerka.

Pevačica je otkrila tajnu svoje vitkosti. Kako kaže, delom je u pitanju genetika, ali i disciplina kada je reč o ishrani.

- I dalje imam struk 62cm, ponekad me to nervira kad kupujem recimo pantalone, uvek mi budu velike u struku pa moram da ih sužavam. Ljudi mi na to kažu: "Šta te to ljuti, ti si srećnica", ali dobro, to je najmanji problem. Neka mi svaki problem bude takav (smeh) - rekla je Jelena Rozga.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je dobila primamljivu ponudu Foto: Easy production, Printscreen Instagram

Otkrila kako održava vitku liniju

Rozga je priznala da alkohol nikada ne konzumira, a da je bitan faktor i san, koji pomaže da bude zdravija i lepša.

- Genetika pre svega, svi moji su tanani, ali ja i pazim. Ne jedem gluposti, ne pijem alkohol i puno odmaram. Ceo život to radim, nije to ništa novo. Pazim na ishranu zbog zdravlja - izjavila je Jelena Rozga za Hype.

20 godina nije videla sunce

Kako je priznala, o nezi kože vodi računa još od početka karijere, a od prvog honorara je kupila kreme.

- Od prve svoje zarade, od prvog koncerta, nisam kupila ni cipele, ni haljinu, ja sam kupila kreme - rekla je Jelena Rozga i dodala da nema šanse da posle nastupa legne i ne skine šminku.

- Ma nema šanse. I da sam najumornija, da ne znam šta... Nema izgovora. Nega je uvek svaki dan, nema preskakanja. Ja sam sa dvadeset i nešto godina išla na nekakve tretmane, izbegavala sam sunce - priznala je ona.

Jedna od njenih najvećih tajni, kako kaže, jeste i izbegavanje sunčevih zraka.

Rozga tvrdi da već gotovo 20 godina pažljivo čuva ten i ne izlaže se suncu bez potrebe.

- Ja nisam 15-20 godina videla sunce. Sve što je previše, meni nije lepo. Ima li šta lepše od negovane sjajne kože, sa što manje mejkapa. Strašno se negujem, strašno se bavim sobom - priznala je ona u emisiji "Happy fm".