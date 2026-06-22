Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić danas ipak neće napustiti Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, iako se očekivalo da će tokom dana biti otpuštena na kućno lečenje.

Kako Kurir saznaje, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene. Prema informacijama do kojih smo došli, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Očekuje se da će pevačica ustanovu napustiti čim se završe neophodne formalnosti, a prema našim saznanjima, to bi moglo da se dogodi već u narednim danima.

Podsetimo, Mina Kostić je prethodnih dana bila pod nadzorom lekara, a njeno stanje se, prema informacijama iz izvora bliskih slučaju, postepeno poboljšava. Uprkos očekivanjima da danas bude otpuštena, procedura je privremeno odložena, zbog čega će pevačica još neko vreme ostati u ustanovi.

Kurir će nastaviti da prati razvoj situacije i o svim novim informacijama blagovremeno obavestiti javnost.

Ne propustiteStarsNEIZVESTAN IZLAZAK MINE KOSTIĆ IZ BOLNICE: Evo zbog čega pevačicu još ne puštaju da napusti "Lazu Lazarević"
MIna Kostic.jpg
Stars"TO JE ČISTA LAŽ" Drug Mine Kostić razotkrio Kaspera i njegove namere, evo u kakvim je odnosima s porodicom pevačice: Njena sestra mi je potvrdila, on se kaje..
mina kasper 2.jpg
Stars"OVO JE BIO RAZLOG ŠTO JE MINA KOSTIĆ KLONULA, TO JE UTICALO NA PSIHU" Drug Mine Kostić otkrio šta se sada dešava sa pevačicom: Nestala je i nije se javljala...
Mina Kostić
StarsKASPER ZABRINUTOG LICA STIGAO KOD MINE U BOLNICU! Nosio pune kese, žurio što pre da vidi verenicu: Brižan gest
mina kasper 2.jpg