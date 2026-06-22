KURIR SAZNAJE: Mina Kostić danas ipak ne izlazi iz bolnice! Otpust odložen, evo kad bi mogla da napusti kliniku
Pevačica Mina Kostić danas ipak neće napustiti Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, iako se očekivalo da će tokom dana biti otpuštena na kućno lečenje.
Kako Kurir saznaje, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene. Prema informacijama do kojih smo došli, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.
Očekuje se da će pevačica ustanovu napustiti čim se završe neophodne formalnosti, a prema našim saznanjima, to bi moglo da se dogodi već u narednim danima.
Podsetimo, Mina Kostić je prethodnih dana bila pod nadzorom lekara, a njeno stanje se, prema informacijama iz izvora bliskih slučaju, postepeno poboljšava. Uprkos očekivanjima da danas bude otpuštena, procedura je privremeno odložena, zbog čega će pevačica još neko vreme ostati u ustanovi.
Kurir će nastaviti da prati razvoj situacije i o svim novim informacijama blagovremeno obavestiti javnost.