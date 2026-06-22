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Kako Kurir saznaje, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene. Prema informacijama do kojih smo došli, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Očekuje se da će pevačica ustanovu napustiti čim se završe neophodne formalnosti, a prema našim saznanjima, to bi moglo da se dogodi već u narednim danima.

Podsetimo, Mina Kostić je prethodnih dana bila pod nadzorom lekara, a njeno stanje se, prema informacijama iz izvora bliskih slučaju, postepeno poboljšava. Uprkos očekivanjima da danas bude otpuštena, procedura je privremeno odložena, zbog čega će pevačica još neko vreme ostati u ustanovi.