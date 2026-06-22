Slušaj vest

Večeras od 20 časova publiku u Srbiji, regionu i širom sveta očekuje događaj kakav domaća muzička scena do sada nije imala priliku da vidi. U susret spektakularnim koncertima „Južni vetar festival“, koji će biti održani 26. i 27. juna na Tašmajdanu, održaće se veliki i ekskluzivni Instagram live posvećen istorijskom okupljanju zvezda kultnog Južnog vetra nakon gotovo četiri decenije.

Tokom večerašnjeg uključenja, publika će imati priliku da na jednom mestu vidi i čuje umetnike čije su pesme obeležile generacije i ispisale neke od najvažnijih stranica domaće narodne muzike. Kroz otvoren i emotivan razgovor, gledaoci će saznati kako teku pripreme za predstojeće koncerte, kakva očekivanja imaju izvođači i koliko im znači ponovno okupljanje pod imenom Južni vetar.

Ekskluzivni Instagram live vodiće istaknuti novinar i dugogodišnji urednik Goran Jovanović, na svom Instagram profilu @goran_jovanovic_official, a u razgovor će se uključiti Dragana Mirković, Kemal Malovčić, Mile Kitić, Marta Savić, Suzana Jovanović, Srećko Šušić i Anica Milenković, kao i jedan od organizatora koncerata, voditelj i novinar Goran Čomor.

Biće to prilika da se publika priseti vremena kada su pesme Južnog vetra osvajale ceo region, ali i da čuje ekskluzivne priče, uspomene i emocije koje zvezde nose pred izlazak na scenu Tašmajdana. Večerašnji razgovor biće svojevrsna uvertira u muzički spektakl koji već nedeljama izaziva ogromnu pažnju i interesovanje publike.

Ne propustite – večeras od 20 časova, ekskluzivno na Instagram profilu @goran_jovanovic_official. Region je dugo čekao ovaj trenutak, a večeras će ga zajedno doživeti uživo.

Gledaoce lajva očekuje i specijalno iznenađenje od organizatora koncerta.