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Balkanska proročica Kleopatra proslavila je 64. rođendan u Veneciji, u krugu najbližih prijatelja, uz intimnu večeru, najbolja vina i jela koja su, kako tvrdi izvor, bila samo za odabrane.

Četvorodnevnu proslavu specijalno za Kleopatru priredio je bogati biznismen, blizak prijatelj proslavljenog fudbalera Siniše Mihajlovića. Sa njom ga je, kako saznajemo, svojevremeno upoznao upravo legendarni fudbaler.

Jedinstvena

1/5 Vidi galeriju Neyaboravan rođendan Foto: Privatna Arhiva

Poznato je da je Mihajlović veoma cenio i poštovao Kleopatru. On je u svojoj knjizi "Utakmica života" pominjao iskustvo sa čuvenom balkanskom proročicom. Mediji su tada prenosili da je Kleopatra Mihajloviću, pre nego što je postao poznat, predvidela sjajnu karijeru, da će u životu imati mnogo dece, ali i da će jedno dete biti vanbračno. Takođe, kako je on naveo u knjizi, rekla mu je i da će neko iz njegove porodice nositi uniformu, kao i da će se u kasnijem životnom dobu ozbiljno razboleti.

Totalna misterija

"Kleopatra mi je predvidela bolest", prenosili su mediji deo Mihajlovićeve ispovesti o susretu sa poznatom proročicom.

Iako je poznata kao osoba koja ne voli velika slavlja i svoj rođendan uglavnom ne obeležava pompezno, ovog puta nije mogla da odbije svog dobrog prijatelja i dugogodišnjeg klijenta. On je četiri dana zaredom zakupio restoran u okviru skupocenog hotela u Veneciji i svakog dana pravio slavlje u njenu čast, zbog čega je Kleopatra ostala u čudu.

"Kleopatra ne voli da slavi svoj rođendan na velika zvona, ali je ovog puta pristala da se okupi sa najbližim prijateljima na večeri. Služila su se najbolja i najskuplja jela, pila su se vrhunska vina, sve je bilo organizovano baš onako kako ona voli - otmeno, diskretno i sa stilom", otkriva izvor.

Cenili se

1/3 Vidi galeriju Proročica je bila jako vezana za sportistu Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / PROFIMEDIA / Printsceen Youtube, Printscreen/Facebook

"Sve ju je iznenadilo. Nije očekivala takvu pažnju, a posebno ne da neko četiri dana zaredom organizuje slavlje u njenu čast. Bila je dirnuta i zahvalna, ali potpuno zatečena", dodaje izvor. Oni koji je poznaju kažu da je Kleopatra izuzetno galantna i široke ruke, posebno kada su u pitanju ljudi do kojih joj je stalo. Zanimljivo je da ona za svoj rođendan, umesto da samo prima poklone, uvek kupuje poklone drugima. Tako je i ovog puta svoje prijatelje iznenadila pažljivo odabranim i zanimljivim darovima.

"Ona je takva, nikada ne štedi na prijateljima. U restoranima je poznata po tome što ume da ostavi bakšiš u visini računa. Voli da ljudi oko nje budu ispoštovani i da se osećaju posebno", dodaje izvor.

Kleopatra je rođena 14. juna 1962. godine, pa je ove godine napunila 64 godine. Prijatelji su se našalili da je reč o njenom "internacionalnom rođendanu", jer isti datum rođenja deli sa brojnim poznatim ličnostima iz sveta muzike, politike, sporta i kulture.

Istog dana rođeni su i Svetlana Ceca Ražnatović, Donald Tramp, Če Gevara, Boj Džordž, Štefi Graf, Lusi Hejl i Lang Lang.

Kleopatra i dalje intrigira javnost. Njeno ime se decenijama vezuje za mistiku, proročanstva i specifičnu harizmu, zbog čega ni posle toliko godina ne prestaje da privlači pažnju.

Inače, Kleopatra je veliki zaljubljenik u Veneciju, u čijoj blizini ima i stan. Živi na relaciji Srbija-Grčka-Italija, a veći deo leta provodi u svom luksuznom stanu u Solunu. Beograd joj je, kako kažu upućeni, često samo usputna stanica, dok ostatak godine provodi u Italiji.