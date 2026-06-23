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Ćao, drage moje abronošice. Prošlo je nedelju dana, a ja sam baš bila vredna kako bih imala šta da vam ispričam na našem novom druženju.

Iako su krenule paklene vrućine, to me nije sprečilo da skitam po gradu, viđam se s ljudima i osluškujem sva dešavanja.

Tako sam tokom jednog razgovora s prijateljicom saznala nova dešavanja iz glumačkog sveta. Na setu jednog novog televizijskog projekta, drage moje i mile abronošice, koji se već u startu opisuje kao "romantična bomba sezone", došlo je do neočekivanog zapleta, koji je zasenio i samu radnju serije.

Prema pričama koje kruže iza kamera, a znate da sam ja dobro potkovana informacijama, dve popularne glumice, poznate po svojoj harizmi i jakom scenskom prisustvu, istovremeno su se zainteresovale za istog mlađeg kolegu glumca, koji je tek nedavno počeo da privlači pažnju publike. Jednu ćemo da zovemo Frcka, drugu Loka, a njega Zanosni.

Sve je, kako se šuška, počelo potpuno nevino tokom zajedničkih proba i dugih snimajućih dana, kada je ekipa provodila sate zajedno. Hemija se rodila, pogledi su postajali duži, razgovori češći, a pauze za kafu odjednom su postale "slučajno" usklađene.

Ono što je posebno začinilo celu priču jeste činjenica da su obe glumice, svaka na svoj način, pokušale da ostanu diskretne, ali je ekipa počela da primećuje male znakove rivalstva: sitne dosetke na snimanju, takmičenje u šarmu i neizgovoreno nadmetanje ko će češće izmamiti osmeh kolegi.

Foto: Kurir štampano



I dok se na setu svi i dalje ponašaju profesionalno, deo ekipe tvrdi da se "u vazduhu oseća blaga napetost", ali i da situacija više liči na romantičnu komediju nego na dramu.

Glavni akter ove priče Zavodnik zasad ne daje nikakve komentare, ćuti kao zaliven, dok produkcija insistira da "među kolegama vlada odlična atmosfera".

Kako će se ovaj ljubavni trougao razrešiti, da li pobedom jedne od glumica - Frcke ili Loke, prijateljstvom ili neočekivanim obrtom, ostaje da se vidi u nastavku snimanja. Svi to čekamo, pa da ekskluzivno otkrijemo ko je nov glumački par.

Malo da pređem i na estradu. Dve pevačice Vatrena i Šizika, koje su godinama bile dobre, zategle su odnose. Kako se šuška, tokom jednog razgovora Šizika je otkrila svoje planove za novu pesmu, ali ju je Vatrena preduhitrila i neke ideje iskoristila za svoj singl. Ova joj to nije oprostila, pa je došlo do njihovog udaljavanja i njih dve više ne govore.

Toliko od mene za danas, pa se družimo sledećeg utorka. Ljubim vas.