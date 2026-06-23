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Čini se da su za sina folk zvezde Zorica Brunclik ponovo stigli srećni dani. Đorđe Tutić već neko vreme uživa u skladnoj vezi sa novom devojkom, a par, prema objavama na društvenim mrežama, ne krije koliko je zaljubljen i srećan.

Njihova romansa privukla je pažnju javnosti nakon što je Tutićeva izabranica pokazala nesvakidašnji gest kojim je pokazala koliko joj nova ljubav znači. Ona je istetovirala veliku posvetu posvećenu upravo Đorđu.

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Foto: Instagram

Na tetovaži, ispisanoj krupnim pisanim slovima, stoji poruka:

"Đorđe, hvala ti što si došao u moj život."

Ovaj emotivni potez izazvao je brojne reakcije. Dok su jedni komentarisali da je reč o jednom od najromantičnijih gestova koje su videli, drugi smatraju da je takva posveta dokaz koliko su njihova osećanja jaka.

Prema fotografijama koje se pojavljuju na društvenim mrežama, Đorđe i njegova nova partnerka provode mnogo vremena zajedno, a osmesi na njihovim licima govore više od reči. Bliski prijatelji para  tvrde da nikada nisu videli Đorđa srećnijeg i ispunjenijeg.

Ponosna mama

Pevačica srećna zbog sina Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Iako svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, sin Zorice Brunclik poslednjih meseci ne krije da prolazi kroz lep životni period. Upravo zato mnogi smatraju da mu je nova ljubav vratila osmeh na lice i donela novu energiju.

Za sada se ni Đorđe ni njegova izabranica nisu javno oglašavali povodom brojnih komentara koji prate njihovu vezu, ali jedno je sigurno gest koji je ona napravila nije prošao nezapaženo. 

Da li će njihova veza uskoro dobiti i neku novu dimenziju, ostaje da se vidi, ali prema svemu sudeći, Đorđe Tutić trenutno uživa u jednom od najlepših životnih perioda, okružen pažnjom i ljubavlju svoje nove izabranice.

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Zorica Brunclik stigla na snimanje Izvor: Kurir