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Dara Bubamara uživa u ljubavi sa 20 godina mlađim partnerom. Pevačica ga je neko vreme krila, a onda su i on i ona odlučili da svoju ljubav ne treba da kriju. Trenutak kada su se prvi put pojavili u javnosti bio je kada je Daru mlađi partner dovezao na snimanje Zvezde Granda.

Oni su nakon toga otišli u Italiju gde je Bubamara proslavila svoj jubilarni rođendan, a njen dečko potrudio se da tu noć pamtu ceo život. Nakon Italije pevačica i njen dečko rešili su da ponovo odu na odmor pa su se uputili u Hrvatsku, tačnije u Rovinj, jedno od najluksuznijih i najskupljih destinacija u Hrvatskoj.

Dara Bubamara je na svom Instagramu podelila snimak koji je nastao dok se pevačica opuštala i plivala, a sve vreme ju je snimao njen dečko.

- Ljubav moja, kako pliva - rekao je dok je snimao pevačicu, a nema sumnje da ljubav cveta i da njih dvoje uživaju punim plućima u Rovinju, te je pokazala pogled iz luksuznog hotela.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Ko je dečko Dare Bubamare

Inače, Dara Bubamara je nedavno u javnosti pokazala svog novog, mlađeg dečka, koji ju je dopratio na snimanje emisije gde su pred svima razmenili sočan poljubac.

– Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana – otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara slavi rođendan sa dečkom na Sardiniji Foto: Printscreen Instagram

Kako je navela, on je ranije živeo u Dubaiju, a sada je otvorio svoju firmu. Na šaljiva pitanja o njihovom intimnom odnosu i izjavi kod Bake Praseta o tome "kako njen dečko izdržava od 4 do 7", Dara Bubamara je kratko sa osmehom poručila: "Mi uživamo svaki dan". Dara se dotakla i teme proširenja porodice sa novim izabranikom, rekavši da "Bog sve diktira", baš kao i sve ostale situacije u njenom životu.