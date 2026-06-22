Slušaj vest

Dara Bubamara uživa u ljubavi sa 20 godina mlađim partnerom. Pevačica ga je neko vreme krila, a onda su i on i ona odlučili da svoju ljubav ne treba da kriju. Trenutak kada su se prvi put pojavili u javnosti bio je kada je Daru mlađi partner dovezao na snimanje Zvezde Granda.

Oni su nakon toga otišli u Italiju gde je Bubamara proslavila svoj jubilarni rođendan, a njen dečko potrudio se da tu noć pamtu ceo život. Nakon Italije pevačica i njen dečko rešili su da ponovo odu na odmor pa su se uputili u Hrvatsku, tačnije u Rovinj, jedno od najluksuznijih i najskupljih destinacija u Hrvatskoj. 

Dara Bubamara je na svom Instagramu podelila snimak koji je nastao dok se pevačica opuštala i plivala, a sve vreme ju je snimao njen dečko.

- Ljubav moja, kako pliva - rekao je dok je snimao pevačicu, a nema sumnje da ljubav cveta i da njih dvoje uživaju punim plućima u Rovinju, te je pokazala pogled iz luksuznog hotela.

Screenshot_24.jpg
Foto: Printscrean

Screenshot_26.jpg
Foto: Printscrean

Screenshot_25.jpg
Foto: Printscrean

Ko je dečko Dare Bubamare

Inače, Dara Bubamara je nedavno u javnosti pokazala svog novog, mlađeg dečka, koji ju je dopratio na snimanje emisije gde su pred svima razmenili sočan poljubac.

– Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana – otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".

Dara Bubamara slavi rođendan sa dečkom na Sardiniji Foto: Printscreen Instagram

Kako je navela, on je ranije živeo u Dubaiju, a sada je otvorio svoju firmu. Na šaljiva pitanja o njihovom intimnom odnosu i izjavi kod Bake Praseta o tome "kako njen dečko izdržava od 4 do 7", Dara Bubamara je kratko sa osmehom poručila: "Mi uživamo svaki dan". Dara se dotakla i teme proširenja porodice sa novim izabranikom, rekavši da "Bog sve diktira", baš kao i sve ostale situacije u njenom životu.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOVO SU FINALISTI ZVEZDA GRANDA! 22 kandidata će se u boriti za prestižnu titulu
StarsLJUBAV NE BROJI GODINE! Sve više poznatih žena bira mlađe muškarce: Jelisaveta zavela Mensura, Goga ima dečka mlađeg 2 decenije, one već odavno ruše tabue
Jelisaveta Orašanin, Goga Sekulić, Dara Bubamara, Mina Kostić, Slađa Delibašić, Maja Marijana
StarsZVEZDE UZIMAJU MASNU LOVU Saša Matić u 2025. godini napravio 2.120.000 €, Tea Tairović 1.020.000 €, a JK 990.00 €: Ovo je lista najuspešnijih estradnjaka
Goga Sekulic.jpg
StarsOVO JE HONORAR DARE BUBAMARE U "ZVEZDAMA GRANDA" Pevačica se premišljala, pa potpisala ugovor na tri godine: Ozbiljan novac je u pitanju
Dara Bubamara