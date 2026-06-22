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Dea Đurđević sitno broji do porođaja, a sada je sa svojim suprugom Lazarom otišla na odmor. Oni trenutno uživaju na moru, a voditeljka je podelila romantične fotografije sa plaže.

Par ne krije sreću i osmehe na licu, dok trudnu voditeljku u ležernoj žutoj haljini muž nežno grli sa leđa i drži ruke na njenom stomaku. Ono što se može primetiti da njen suprug vrlo vodi računa o svom izgledu, pa i ako je stao iza voditeljke njegovi mišići su vidljivi na fotografiji.

Dea je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je danas stupila u brak. Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Dea o suprugu

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je voditeljka okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

1/7 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printsceeen, Instagram

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve.

- Verili smo se,kad god da bude, ali važno je da sve bude dobro sa detetom. Mi treba da činimo da nam bude lepo, jedni drugima, ja mom partneru, on meni, moramo uvek pomagati i ulepšati život jedno drugom jer se dobro vraća - rekla je Dea u emisiji "Premijera vikend specijal".

Lazar ne voli javno eksponiranje

Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.