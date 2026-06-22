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Još jedna sezona „Zvezda Granda“ je iza nas. Dobili smo dva pobednika, Bojana Ilievskog iz Skoplja iz Makedonije (prema SMS glasovima) i Tamaru Danilović iz Futoga (prema glasovima stručnog žirija) koja ima svega 17 godina.

Glasovi stručnog žirija pročitani su uživo u programu tokom noći final. Oni su glasali po evrovizijskom sistemu, pa su svoje bodove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 raspoređivali među 22 finalista, s tim što nisu mogli da glasaju za one kojima su mentori.

Što se tiče SMS glasova, Severna Makedonija je glasala za svoje zemljake, Bojana Ilievskog (48.595) i Mirjanu Mitrevu (45.708), a vidi se da su imali ogromnu podršku jer je razlika u glasovima bila mala. Iz Severne Makedonije je stiglo ukupno 99.363.

1/6 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Printscreen

Iz Srbije je najviše glasova dobila Andreja Stojanović (8.478), a odmah iza nje je Tamara Danilović (7.876), a ukupno je stiglo 47.157.

Bosna i Hercegovina je i ove godine bila na nivou zadatka, pa je revnosno glasala za svoje favorite. Stiglo je čak 98.668, a najviše je dobio Saša Stojaković (29.732), sledi ga po broju bodova Midhat Keskin (16.621).

Iz Crne Gore (1.993) je najviše poruka poslala je za Sašu Stojakovića (330), a odmah iza njega je Tamara Danilović (299).

Iz Hrvatske je stiglo ukupno 6.019 glasova, a najviše za Ivana Tolića (4.168).

Kurir/Grandonline