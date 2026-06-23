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I dok muzički izvođači s Balkana pokušavaju da budu jedinstveni i ulažu brdo para u spotove i pesme, koje u poslednje vreme izlaze gotovo svakog dana, pevačica Teodora Džehverović se i ne trudi mnogo, tvrde korisnici društvenih mreža.

Teodora je pre dva dana predstavila publici tri nove pesme, a kad su fanovi i korisnici društvenih mreža pažljivo analizirali svaki kadar novih spotova, pojavile su se optužbe da se pevačica ponovo poslužila idejama koje su već viđene na svetskoj sceni.

Najviše pažnje privukao je jedan kadar iz spota koji je mnoge odmah podsetio na čuveni video za pesmu "Crazy in Love" svetske zvezde Bijonse. U jednom trenutku Teodora se pojavljuje na vrhu zgrade dok se oko nje smenjuju blicevi, a iza nje se prostire panorama grada, što su pojedini korisnici društvenih mreža uporedili s jednim od najprepoznatljivijih momenata pomenutog spota. Ono što je izazvalo još burnije reakcije jeste da je Džehva imala skoro isti stajling kao Bijonse u pomenutom spotu i kadru.

Iako se u spotu mogu videti i scene koje su karakteristične za Teodorin stil i estetiku, upravo je ovaj segment izazvao najviše reakcija na internetu.

Međutim, tu se kritike nisu zaustavile. Nakon što su fanovi počeli da komentarišu vizuelni identitet projekta, pojedini korisnici društvenih mreža naveli su da ih i sama pesma pod nazivom "Deža vu" podseća na istoimeni grčki hit koji izvode Lila i Rak.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Komentari su se ubrzo nizali:

"Taman htedoh da pohvalim EP i onda iskopira jedan od najikoničnijih momenata u spotovima. E pakao!", "Njoj je maltene svaki spot kopija iz inostranstva!", "Kontam da to nije ni do nje toliko nego do tima koji zgrće lovu", "Pitam se da li ona sve ovo radi namerno da bi digla hajp oko novih projekata ili samo njen tim nema bolje ideje, pa joj uvaljuje već viđeno."

Svaki projekat pevačice, nova kopija

Ovo nije prvi put da se Džehverovićeva nađe na udaru javnosti zbog navodnih sličnosti s drugim izvođačima. Tokom prethodnih godina više puta su se na društvenim mrežama pojavljivale tvrdnje da su pojedini njeni nastupi, fotografije, spotovi i stajlinzi inspirisani domaćim i stranim zvezdama.

Tako su je pojedini pratioci ranije upoređivali sa američkom reperkom Kardi Bi kada se pojavila na MAC festivalu 2021. godine i imala identične vizuale kao svetska zvezda, dok su drugi tvrdili da su određeni elementi njenih projekata podsećali na radove poznatih svetskih influensera i modela. Osim svetskih zvezda, Teodora je jednom prilikom iskopirala i svoju koleginicu iz Srbije - Radu Manojlović, pa je imala isti stajling kao i Manojlovićeva u jednom od spotova. Na meti komentara našao se i stajling iz spota "Gasolina", za koji su pojedini korisnici interneta tvrdili da podseća na estetiku koju je ranije koristio tim Bijonse. Ono što se može primetiti jeste da Teodora pomno prati rad pevačice Bijonse, pa je i za pesmu "Vudu" imala stajling kao i koleginica iz daleke Amerike, čuveni komplet pink boje.

Da li pevačica svesno bira reference koje podsećaju na svetske hitove ili je u pitanju kreativni pravac njenog tima, ostaje predmet rasprava na društvenim mrežama. Jedno je sigurno - pevačica je i ovoga puta uspela da izazove buru reakcija i postane jedna od glavnih tema estradnih komentara.

Do njenog komentara nismo uspeli da dođemo jer retko ko od medija ima kontakt popularne pevačice.