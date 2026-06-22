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Nakon još jedne uspešne sezone i finala emisija "Zvezde Granda" i "Nikad nije kasno", direktor Grand produkcije Goran Šljivić sumirao je utiske i najavio velike planove za naredni ciklus takmičenja.

Iza Grand produkcije je vikend tokom kojeg su izabrani pobednici dva muzička formata, a Šljivić nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima.

- Sa sinoćnim finalom "Nikad nije kasno" zatvaramo poglavlje u ovoj sezoni što se tiče emisija, ali od danas već kreću pripreme za novu sezonu - izjavio je Šljivić, stavljajući do znanja da mašinerija ne staje.

Foto: Kurir Televizija

Iako su takmičari, mentori i članovi žirija otišli na zasluženu letnju pauzu, u produkciji odmora nema. Audicije za novu sezonu "Zvezda Granda" već su završene, a interesovanje kandidata premašilo je sva očekivanja.

- Prijavilo se preko četiri hiljade kandidata, imamo sjajne kandidate i predstoji nam odlična sezona - otkrio je direktor Granda i dodao da prijave za novu sezonu takmičenja veterana "Nikad nije kasno" još uvek traju.

Posebnu pažnju privukla je njegova najava promena koje publiku očekuju već od jeseni.

- Spremamo novine, ali to neka ostane tajna do septembra - misteriozno je poručio Šljivić.

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Podsetimo, pobednik 19. sezone "Zvezda Granda" po glasovima publike postao je Bojan Ilievski, dok je prestižna nagrada "Saša Popović", koju je dodelio stručni žiri, pripala Tamari Danilović.

Kada je reč o takmičenju "Nikad nije kasno", statuu stručnog žirija osvojila je Ivana Šalipur Lola, pobednik SMS glasanja bio je Viktor Dimitrievski, dok je publika putem društvene mreže Fejsbuk najviše glasova dodelila Jasminu Selmanoviću.

Kurir/Telegraf