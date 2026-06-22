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Pevačica Mina Kostić već skoro mesec dana boravi u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". Iako je bilo planirano da pevačica danas napusti ovu ustanovu i izađe, došlo je do neočekivane promene planova, te će ona ipak u ustanovi ostati duže.

Kasper došao ponovo u posetu

Njen verenik, Mane Ćuruvija, poznatiji javnosti kao Kasper, danas ju je posetio u ustanovi u kojoj boravi. Ekipe medija zabeležile su njegov dolazak, a pažnju je privukla puna kesa stvari koju je poneo za Minu, pokazujući joj na taj način podršku i brigu u ovom periodu.

"Dala mi je znak da nije sve bajno"

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Verenik pevačice, Mane Ćuruvija Kasper, često joj dolazi u posetu, no, izvor blizak pevačici tvrdi da se neposredno pre hospitalizacije, Mina često svađala sa partnerom.

- Niko od nas nije bio upućen u to da Mina ima bilo kakve zdravstvene ili druge probleme. Kada smo čuli da je hospitalizovana, svi smo ostali u potpunom šoku - priča izvor za Infomer, a potom nastavlja priču o Mini i Kasperu.

- Mislim da su se oni u tom periodu često svađali. Udaljenost je učinila svoje, Mina nije mogla lako da se pomiri sa situacijom i na kraju je jednostavno pukla pod pritiskom. Nije lako kad se svađaš sa osobom koju voliš, i to preko telefona, nije tu da te zagrli, niti da se pomire tako što vam se pogledi sretnu. Ne mogu da tvrdim jer se nisam čuo sa Minom, ali znam da je bilo zategnuto. Ona je malo govorila o tome, ali je znam, dala mi je znak da nije sve bajno - objašnjava on.

"Zatvorila se u sebe"

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

On je nedavnoi objašnio za pomenuti medij da je imao prilike da upozna Kaspera, pa je dao svoj dojam o njemu.

- Upoznao sam ga, sasvim mi je ok delovao, ali se nismo družili niti proveli nešto previše vremena zajedno. Znam sve iz Minine priče, sa početka tog njihovog odnosa. Čudno je to sve i počelo, zavolela ga, a nije znala ni ko je ni kakav je uživo, ali ako to tad njoj nije smetalo, ja sigurno neću praviti problem. Njen život, njena stvar. Možda se razočarala? Nije mnogo pričala u poslednje vreme o njemu, kao da joj je muka od daljine, svađe, kao da se razočarala u nešto, zatvorila se u sebe - priča izvor.

Kurir.rs/Blic