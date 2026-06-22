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Večeras se održava baraž za povratak kanidata u "Hajp zvezde". Žiri se polako okuplja u studiju, a tu je i Saša Pantić, tvorac "Kursadžija", koji sarađuju sa Hajp produkcijom.

Pre nego što je ušao u studio, on je govorio o ovom muzičkom takmičenju.

- "Hajp zvezde" su pokazale zavidnu gledanost, od sledeće sezone pravimo nešto novo, ekskluzivu koja se i očekuje od nas. Saša Mirković nas je okupio posle osam godina pauze. Mi smo orni, vredni, to znači da će nova sezona deset puta biti bolja od ove. To će biti teško, jer ova je podigla i granicu i lestvicu i standarde.

02:42 Saša Pantić Izvor: Kurir

Ko vam je najinteresantniji od članova žirija?

- Kada su čuli da se mi danas pojavljujemo, ja sam rekao da mi je čast što sam u Hajp zvezdama. Biti pored jednog Miroslava Ilića, Lepe Lukić, koji su obeležili jednu epohu mirnog i srećnog života i mlađe da spomenem Acu Lukasa i Miru Škorić, ne samo da je čast već i velika obaveza i moj lični ponos.

1/5 Vidi galeriju Kursadžije Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Hoćete li i njih ubaciti u "Kursadžije", Lepu i Miroslava?

- Oni su ubačeni, ali ne po dobrom.Očekujte neočekivano. kod nas je sve dozvoljeno, nema nikakvih zabrana. naprotiv, imamo odrešene ruke i najlepša je šala na svoj račun, kad je tako nema granice. Imamo maksimalnu slobodu, zadovoljstvo i uslove koje imamo. Nismo navikli na ovoliku pažnju, da budem iskren nismo je ni želeli, ali moram da je spomenem jer je vidljiva.