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Dejana Živković, poznata manekenka, stavila je tačku na ljubavnu priču sa moćnikom Filipom Simović, a javnost već neko vreme bruji o njihovom razvodu.

Zajedno sa njihovo dvoje dece, Dejana je napustila zajednički, luksuzni stan na Novom Beogradu. Nakon toga, ona se oglasila na društvenim mrežama porukama koje su je dovele u centar pažnje javnosti.

Kako se pročulo za njihov rastanak, Dejana je podelila niz fotografija i citata koji su izazvali razne reakcije.

Foto: Printscreen

- Iza svakog osmeha i svake slike stoji put koji nije ni malo lak, ali i nepokolebljiva vera da pravda na kraju uvek pronađe svoj put. Moja snaga je u mojoj istini, a moj pogled je usmeren samo ka lepšoj i sigurnijoj budućnosti koja dolazi - napisala je Dejana ispod objavljene fotografije, a potom se umešala pevačica Ana Nikolić.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Instagram, Printscrean

- Uz tebe sam. Javi se kad god... - napisala joj je Ana i time poslala značajnu podršku.

"Pametniji popušta"

Ubrzo nakon toga, Dejana je poslala novu snažnu poruku kojom je stavila do znanja svoj stav: "Pametniji ne popušta. Pametniji napušta".

- Ljudi ti pružaju ono što nose u sebi, a ne ono što misliš da zaslužuješ. Zato sebi pruži ono što smatraš da vrediš - glasila je jedna od objava, dok je druga bila još direktnija:

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen Instagram

- Pametniji ne popušta, već odlazi - napisala je manekenka.

Njene reči odmah su pokrenule lavinu komentara, a brojni pratioci u njima su prepoznali aluziju na navodni kraj braka sa Filipom Simovićem, o kojem domaći mediji danima pišu.

Stan od 400.000 evra

Bračni par je, inače, živeo u jednom od najprestižnijih delova Novog Beograda, gde su im komšije i brojne poznate ličnosti.

Njihov stan nalazi se u luksuznoj zgradi u kojoj cena kvadrata dostiže oko 3.500 evra. Budući da se spekuliše da nekretnina ima približno 100 kvadratnih metara, procenjuje se da je vrednost stana, zajedno sa opremanjem, veća od 400.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: ATA images

Ipak, ni Dejana ni Filip se do sada nisu zvanično oglašavali povodom navoda o razvodu, pa ostaje da se vidi da li će odlučiti da stave tačku na nagađanja koja poslednjih dana ne prestaju da pune stupce domaće štampe.

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