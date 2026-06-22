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Maja Berović otkako se pojavila na muzičkoj sceni dosta je promenila fizički izgled, a sada da je izvadila silikon iz usana i vratila im prirodniji izgled. Ona je govorila i o karijeri, ali i sinu i njegovom odrastanju.

Maja Berović je otkrila i da li ima rituale pred nastupe i koncerte.

- Pa mislim većih rituala od samog spremanja nema, od dvosatnog spremanja mislim da je to da su to za mene najveći rituali, stavljanja maski i tako to - kroz smeh je rekla Maja i priznala da li više voli da peva u klubovima ili na koncertima.

- Volim i jedno i drugo, ali naravno da više volim velike koncerte pogotovo kada je otvoren prostor. To je posebna energija, ali volim i klubove.

. Mislim to je onako posebna energija, ali ali volim i klubove. Kroz sve ove godine sam sa jednakim ono žarom pjevala i u klubu i na koncertu.

1/3 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Nemanja Nikolić

"Smetala su mi velika usta"

Maja se dotakla i vađenja silikona iz usana.

- Potrudila sam se. Potrudila sam se da ih vratim na ovaj fabrička podešavanja. Ne znam da li je trend. Možda jeste, ali ja meni je smetalo. Imala sam imala problem i iz tog nekog razloga sam se odlučila, naravno i estetskog... Shvatila sam da mi to prosto nije lijepo i da je s godinama postalo ružno pa sam smogla hrabrosti snage da to uradim. Ali ono mislim da se vraća taj taj prirodni izgled što je dobro - rekla je Maja i otkrila da li bi menjala nešto na sebi.

- Ne bih. Ja sam sebi super. Tako da sve što sam željela ja sam promenila.

Maja se osvrnula i na novi projekat i istakla da je prezadovoljna reakcijom publike na pesmu "Omiljena bivša".

- Prezadovoljna. Mislim 18 miliona u današnje vreme stvarno velika brojka, ne mogu reći da nisam očekivala uspeh pesme - jesam, ali ovo je nadmašilo moja očekivanja. Ja sam kroz ovu pesmu shvatila da raznoraznih životnih priča ima i da raznoraznih tih nekih ljubavnih situacija ima u kojima koje su meni bile ono nezamislive.

"Nisam volela da idem u školu"

Maja se prisetila školskih dana i rekla kako ih pamti:

- Naporno. Nemoj da očekuješ da ti kažem da sam volela da idem u školu i da mi je bilo u školi super. Ja ne znam tu osobu stvarno ne znam. Iz muzičkog sam bila najbolja. Ja sam redovno pevala u školi i u zbornici odvedu me pa im pevam i tako. Voleli su svi kako pevam i i znali su da ću ja imati taj svoj muzički put. Tako da su mi moram priznati dosta puta gledali kroz prste samo zbog tog mog glasa.

Uskoro se bliži letnja turneja, a pevačica nije krila uzbuđenje.

1/7 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

- Jako se puno radujem. Baš sam se uželela nastupa i koncerata i biće za mene ova godina baš radna i i crnogorsko Primorje i Hrvatska i i Bosna i Srbija. Tako da baš baš sam srećna. Puna sam energije napunili smo baterije i sada gruvamo - rekla je ona i otkrila da li sin ide sa njom.

- Hoće, on je uvek sa mnom. Vodimo ga naravno su svuda sa nama. Naravno ne vodimo ga na nastupe ali ga vodimo gde god idemo mi ide i on sa nama. I muž i sin sve pakujem u jedan kofer i idemo svi kao kao čergari. Drugačije ne bih bila srećna. Oni su mi najvažniji da su mi tu u blizini i onda sam ja potpuno opuštena

Kurir.rs/Blic