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Baraž za povratak kanidata u "Hajp zvezde" održava se večeras održava, žiri se okupio, a imali smo priliku i da razgovaramo sa Acom Lukasom koji nam je otkrio novosti o svom životu, ali je i progovorio o aktuelnostima koje drmaju javnost.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas ima buran život Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Najpre, istakao je da je zadovoljan kandidatima, a potom se osvrnuo na goruće teme.

O Jakovu: Ima boljih od njega

- Mene Jakov Jozinović poterao da slušam stare hitove? Kad sam slušao stare hitove, on nije bio ni u najavi. On nije vratio taj trend, ja tu muziku slušam oduvek. On je super i sve što radi, ćerka me je izludela, ide na svaki njegov koncert - priznaje Aca na početku, a potom ističe da ima mnogo boljih pevača od mladog Jozinovića.

1/7 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Jakov lepo peva, ali tu ima malo i marketinga, što je u današnje vreme normalno. Njegov repertoar je super i svuda prolazi, ali u Beogradu, od 10 klubova, ući ćeš u 9 gde će pevači pevati bolje od njega. Nije to nešto spektakularno, taj mali mora da ima velika hitove, on je zvezda i sad, a da bi postao legenda mora da ima i svoje pesme. Što se tiče reputacije, sasvim mu je solidna, ali od 10 beogradskih klubova, u 9 da uđeš, pevači pevaju bolje od njega. To nije strašno, peva i on lepo, ali nije ništa spektakularno.

"Estrado, kukala ti majka"

Lukas se onda osvrnuo na domaću estradu i potkačio kolege koje odlaze na koncerte Jozinovića kao gosti, pod objašnjenjem da je njihova mantra "Bolje da budemo uz njega, jer je on sad od nas jači i bolji".

- Ubi me ćerka, kakav Aca Lukas, samo Jakov Jozinović, a ja stvarno ne idem, ja se ne uklapam u ove klišee, vidim pobiše se tamo gosti, kakvi smo mi indijanci - objašnjava pevač.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Ne bih pristao, zašto da mu budem gosti? Kolegijalno? Što bih ja njemu trebao kad je napunio 12 Sava Centara. Treba on njima, zato su i došli tamo. Ako ga ne možeš pobediti, onda mu se pridruži. To je kao "bolje da budemo kao uz njega, jer je on sad od nas jači i bolji". E srpska estrado, kukala ti majka! - iskren je Aca.

- Ne znam ko stoji iza Jakova, znam ove ljude što sede iza njega, orkerstar, odlični su.

O Ceci i Prijovićki

Na pitanje medijskih ekipa o novom albumu Aleksandre Prijović, rekao je sledeće:

- Ne slušam muziku tog tipa, posebno ne u kolima - kratko je objasnio.

Pogledajte šta je sve rekao:

16:56 Aca Lukas izjava Izvor: Kurir

Novinari su ga pitali na šta pomisli kada čuje ime Ceca, a on je kratko odgovorio:

- Moja prva žena se zove Ceca - rekao je, te nije želeo mnogo na tu temu.

"Naplatiću karte za svoju sahranu"

Kako je zavladao novi trend na svetskoj sceni, a to je naplaćivanje dolaska na venčanje, što je počeo od pevačice Tejlor Svift, Aca je dao svoj sud o tome.

- Ja sam rekao da ću za svoju sahranu da naplaćujem karte i da sve ide u humanitarne svrhe. Svi prodaju Arene, a ja ću da budem inovativan. Prodao sam 24 arene, dosta mi je - objašnjava, a onda otkiva šta će pisati u testamentu.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas opleo u svom stilu Foto: Damir Dervišagić, Kurir

- U testamentu ću da napišem kao prvu stavku da me spale, biće Aca Lukas u urni.Svi što bi voleli i platili kartu i duplo da dođu, neće moći, jer će da odu pre mene. Moram nešto da obavim s tim zlobnicima - kaže Aca.

Nova pesma

Aca je medjske ekipe zaintrigirao najavom nove pesme koja nosi izazovan naziv.

- Nova pesma izlazi za desetak dana, biće najjača na svetu, nisam imao bolju u karijeri. Biće antologija mog života i celokupne karijere. Najjači stih iz pesme je "Ja sa se*s nikad ne plaćam" - otkrio je Aca pred kraj razgovora.

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