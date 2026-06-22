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Emir Habibović iskoristio je slobodne dane za predah od brojnih nastupa, pa je vreme proveo na Jadranskom moru u društvu prijatelja.

Pevač je uživao na luksuznoj jahti, daleko od gradske gužve i svakodnevnih obaveza, a atmosfera je u jednom trenutku postala toliko dobra da je mikrofon bio potpuno suvišan.

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Emir Habibović uhvaćen u retkom izdanju Izvor: Privatna arhiva

U kupaćem kostimu, ogrnut peškirom Habibović je zapevao čuveni hit Šabana Šaulića „Čekanje me razbolelo“, a njegovo izvođenje izazvalo je oduševljenje među prisutnima. Opušten, nasmejan i vidno raspoložen, pevač je pokazao da mu za dobar provod nisu potrebni ni bina ni reflektori.

Snimak koji je nastao na jahti otkriva Emira u izdanju kakvo publika nema često priliku da vidi, bez estradnog glamura, u potpuno prirodnoj atmosferi, dok sa prijateljima uživa u čarima Jadrana i pesmama koje ne prolaze.

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21.06.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 37 Izvor: Kurir TV