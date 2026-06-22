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Učesnici rijalitija "Elita 9", Asmin Durdžić i Maja Marinković, oštro su kažnjeni nakon što su na svoju ruku napustili sastanak. Zbog nepoštovanja obaveza na velelepnom imanju u Šimanovcima, produkcija i Veliki šef doneli su hitnu odluku o finansijskoj kazni, jasno dajući do znanja da se samovolja neće tolerisati.

Svakom od takmičara "Elite 9" su po ulasku na imanje u Šimanovcima jasno predočena pravila ponašanja i života. Kako bi se osiguralo njihovo poštovanje, širom imanja na određenim mestima postoje čak i istaknuti plakati koji učesnike neprestano podsećaju na obaveze. Jedno od najvažnijih i najstrožih pravila jeste da je prisustvo svih takmičara u emisijama apsolutno obavezno.

Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9,  Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Prekid dodele budžeta i brza reakcija

Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

Uprkos tome što znaju kakve posledice slede, Asmin i Maja odlučili su da se ogluše o pravila tokom emisije u kojoj je Anđelo Ranković delio budžet učesnicima. Zbog ovog poteza, Veliki šef je momentalno reagovao.

Inače u "Eliti 9" nastao je opšti haos zbog podele budžeta između Anđela Rankovića i Milene Kačavende.

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STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV