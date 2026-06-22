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Tačno u 20 časova, otpočeo je događaj kakav domaća muzička scena do sada nije imala priliku da vidi. U susret spektakularnim koncertima „Južni vetar festival“, zakazanim za 26. i 27. jun na Tašmajdanu, održava se veliki i ekskluzivni Instagram live posvećen istorijskom okupljanju zvezda kultnog Južnog vetra nakon gotovo četiri decenije.

Domaćin ovog uključenja uživo je novinar i urednik Goran Jovanović.

Eskluzivni lajv u kom gostuju zvezde "Južnog vetra" možete pratiti OVDE.

1/6 Vidi galeriju Novinar i urednik Goran Jovanović na Instagram lajvu Foto: Printscreen/Instagram

- Čekao sam dobrih 40 godina da ih vidim ponovo na okupu. Južni vetar je obeležio sve nas i naše živote. Vreme je sve pokazalo, vreme je jedini sudija koji je pokazao da su ove pesme postale klutne - počeo je Goran.

Veliko iznenađenje

Za sve velike ljubitelje "Južnog vetra", usledilo je veliko iznenađenje koje će mnoge obradovati.

- Biće velikih iznenađenja večeras, a bitno je da znate da je 27. rasprodat i da karata više nema, a za 26. dobijate 18% popusta ako ih večeras kupite, uz kod "Taš", do ponoći - nagovestio je Jovanović.

Javljaju se ljudi iz različitih krajeva sveta, pa su se tako slali pozdrave iz čak i iz Majamija, ne samo iz regiona.

- Ovo će biti festival, a ne klasičan koncert, očekuje nas 5 sati pesama Južnog vetra.

"Svima nam fali Sinan"

Goran se dotakao legendarnog Sinana Sakića i javno podelio svoje sećanje na njega.

1/6 Vidi galeriju Sinan Sakić Foto: Printscreen YouTube, Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Udovičić

- Poslednji koncert Sinana Sakića sam ja radio. Radio sam na kampanji. On je pevao dušom, to je čovek koji je ostavio veliki trag i fali nam svih ovih godina, a prošlo je mnogo. Zaista nedostaje. Njegove pesme će biti izvedene tamo, pevaće ih velike zvezde, a neki će se pojaviti upravo da odaju omaž Sinanu Sakiću - otrkio je voditelj Jovanović.

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