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Uoči večerašnjeg lajva povodom festivala "Južnog vetra", urednik i novinar Goran Jovanović razgovarao je sa našom velikom zvezdom Draganom Mirković.

Isprva, ona je priznala da joj je ovo prvo uključenje uživo na instagramu i svojom simpatičnom izjavom nasmejala sve gledaoce.

Eskluzivni lajv u kom gostuju zvezde "Južnog vetra" možete pratiti OVDE.

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Foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam prvi put u lajvu, ako nešto zabagujem, Gogi, vadi me - našalila se naša balkanska zvezda Dragana Mirković na samom početku.

Odmah je dobila reči podrške domaćina ovog uključenja. Goran ju je najpre upitao kako je izgledao kada je dobila poziv za učešće u ovom festivalu.

Novinar i urednik Goran Jovanović na Instagram lajvu Foto: Printscreen/Instagram

- Dobila sam poziv od organizatora. Bez obzira što sam bila samo 5 godina u "Južnom Vetru", jako sam vezana zataj period i za publiku. Mene ljudi vezuju za taj period, nisam postavljala nikakve uslove, odmah sam rekla "da". Ovo je jedinstvena prilika da se odužimo publici, zato sam rekla "da" - otkrila je Dragana.

- Stvarno se radujem. Pre mnogo godina smo imali ovako neki koncert, ta čuvena petorka... Bez obzira na sve, ja i ovo doživljavam kao tu vrstu koncerta, bez obzira što Sinana nema među nama, nažalost. Bio mi je velki prijatelj i mnogo smo se poštovati. Kada su mi rekli da će jedan od njegovih sinova pevati Sinanove pesme, to mi je dalo posebnu emociju i težinu. Ako neko treba da peva, to je on - otkrila je.

Sinan Sakić Foto: Printscreen YouTube, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/YOUTUBE/Zvezde granda specijal

- Nemam nikakav razlog da dolazim osim čiste ljubavi - iskreno je priznala Dragana.

Veliko iznenađenje

Podsetimo, za sve velike ljubitelje "Južnog vetra", usledilo je veliko iznenađenje koje će mnoge obradovati.

- Biće velikih iznenađenja večeras, a bitno je da znate da je 27. rasprodat i da karata više nema, a za 26. dobijate 18% popusta ako ih večeras kupite, uz kod "Taš", do ponoći - nagovestio je Jovanović.

Javljaju se ljudi iz različitih krajeva sveta, pa su se tako slali pozdrave iz čak i iz Majamija, ne samo iz regiona.

- Ovo će biti festival, a ne klasičan koncert, očekuje nas 5 sati pesama Južnog vetra.

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21.06.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 37 Izvor: Kurir TV