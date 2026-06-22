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Aleksandra Subotić otvoreno je progovorila o svom odnosu sa partnerom Pecom Raspopovićem, osvrnuvši se na spekulacije o prevarama koje su godinama pratile njihovu vezu.

Tom prilikom otkrila je i dosad nepoznate detalje iz odnosa sa Majom Marinković, tvrdeći da joj je svojevremeno plaćala večere i finansijski pomagala u periodu kada nije imala dovoljno novca. Osim toga, Aleksandra je iznela i svoje viđenje odnosa između Asmina i Stanije Dobrojević, otkrivši šta smatra pravom istinom koja se krije iza njihove ljubavne priče.

Otkrila da li se nekada stidela svoje majke

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Subotić Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram/sandrasuboticss, Printscreen

Aleksandra se osvrnula i na odnos sa majkom, te priznala da je u određenom periodu života osećala nelagodu zbog pojedinih situacija.

– Iskreno, možda i jesam. Deca u pubertetu, ali i kasnije tokom odrastanja, ne gledaju na pravi način na neke stvari. Dolazilo je do raznih svađa, kako u rijalitiju, tako i van njega. Kada bi se njeno mišljenje kosilo sa mojim, to mi se nije dopadalo i dovodilo me je u situaciju da se postidim – iskreno je priznala.

"Mogla sam mnogo više"

Tokom razgovora, Aleksandra je iskreno govorila o svom obrazovanju i priznala da danas žali zbog izbora zanimanja kojim se školovala.

– Kajem se jer smatram da sam imala predispozicije za mnogo bolje i mnogo više – rekla je ona.

O Karađorđu i finansijskoj situaciji

- Bilo je raznih situacija, bilo je trenutaka kada smo imali sve i kada nismo imali ništa. On je kao muškarac i čovek jako pažljiv. Trudio se da moja sestra i ja imamo sve. Dešavalo se da mi kupi sve što mi je potrebno u momentu, televizore, četke za kosu i pegle. Kad nismo imali ništa, to je bilo konkretno kada je tata bio u zatvoru - rekla je Aleksandra.

"Maja miu je bila najbolja drugarica"

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

- Najbolja i najiskrenija. Plaća sam joj izlaske. Ja sam taj tip osobe i mogu da kažem za sebe da sam veliki džek. Ne volim da meni neko nešto plaća jer se osećam dužna. A kad platim prijateljima ručkove ili večere, ne osećam da mi duguju nešto, šta više, bude mi drago. Njoj sam kupovala svašta, učila sam je i da naruči. Nije imala novca kada se družila sa mnom, imala je nešto što je zaradila u rijalitiju, ali je sve to traćkala i potrošila - rekla je starleta, pa otkrila kakvo mišljenje ima o bivšoj prijatelji:

- Iskreno, smatram da Maja nije sponzoruša, ona je honorarka. Ona to radi jer je prosto njena priroda takva. Ne traži korist od muškarca, traži intimni odnos i taj osećaj posebnosti. Ona se odmah poistovećuje sa osobom sa kojom je on bio pre nje ili je u vezi sa njom u tom momentu. Nadam se da sam lepo objasnila. Maja traži osećaj, ona je takva.

Poželela da Pecu ostavi

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić, Maja Marinković, Peca Vijagra Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Na momente jesam, na momente nisam. Nismo u braku zvanično, ali jesam poželela da ga ostavim - rekla je Aleksandra, pa otkrila kako se tad pomirila sa Pecom:

- Nije molio, ali je davao sve od sebe da se pomirimo. Nakon toga što je uradio rekao mi je: "Aleksandra ti si zlatna". Stvarno mislim da jesam, ovakva kao ja se jednom rađa.

Nikad nije prevarila Pecu

- Nisam takva osoba. Kada se zaljubim to je to. Ako poželim tog koji mi se dopada, dobiću ga, ali nisam zaljubljive prirode. Kada me neko privuče to je to i ne interesuje me ništa sa strane. Uvek pucam na najbolje.

Sebe smatra moralnom osobom

- Mislim da jesam. Kada si mlad greške su dopustive, da sam ih pravila jesam. Mnogi su pravili više grešaka od mene, a meni se najviše sudi. Dobra sam majka. Volim kod sebe što me ne zanimaju drugi ljudi i ne ogovaram. Trudim se da razmišljam o sebi i svoj život učinim boljim.

Dobijala preteće poruke

1/6 Vidi galeriju Ovako je nekada izgledala Aleksandra Subotić Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

- Jeste. Kako od bivših momaka, tako i od rijaliti fanatika. Dobijala sam i od raznih uhoda. Ono što me je uplašilo jeste jedna žena iz Crne Gore, koja je pravila lažne profile i slala razne poruke. Okačila sam na kraju sve i htela da prijavim policiji. Bila je opsesivna, od ljubavi do mržnje. Morala je da prepravi sve što sam ja radila. Bilo me je strah jer sam išla u Crnu Goru, u taj grad gde živi.

Progovorila o Staniji

Ne smatram da je najbolji rijaliti igrač. Dosta je ljudi cene u tom smislu jer ume da pruži ljudima ono što žele. Nemam lepo mišljenje o njoj, da je volim, ne volim je, ali je umela da se predstavi kao dobar primer dok igra rijaliti. Kao osoba me je razočarala jer je sebi dozvolila da se spušta na nivo Maje Marinković.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Stanija je obrazovana osoba i ume da kaže. Ne znam šta se dešava između njih dve, ne znam kako je Stanija ne dokusuri, ali me iznenadila sa priznanjima nekim, vrlo neka čudna priča. Iz mog ugla sve u svemu. Ako je i bila sa Kristijanom, ne znam što se priča o svemu sada.

Kurir.rs/Blic