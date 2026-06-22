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Nakon što je naša zvezda Dragana Mirković učestvovala u ekskluzivnom Instagram lajvu, uključio se i Goran Čomor, inače jedan od organizatora festivala "Južni vetar" planiranog za 26. i 27. jun.

- Mnogo sam naučio od tebe. U moje vreme se drugačije radilo i sa televizijom i marketingom, vi ste maestralni - rekao je Goran Čomor, voditelj i novinar, svom imenjaku i domaćinu uključenja, Goranu Jovanoviću.

Ekskluzivni lajv u kom gostuju zvezde "Južnog vetra" možete pratiti OVDE.

1/5 Vidi galeriju Goran Čomor Foto: Printscreen/Instagram

- Ono što je vrlo važno, Mile i kao osnivač južnog vetra, bio je zadovoljan ovom idejom i dao svu saglasnot. Bane Vasić je odmah prihvatio takođe. Dolazi direktno sa mora, zbog koncerta - rekao je Čomor.

"Južni vetar ima posebnu publiku"

- Južni vetar ima posebnu publiku. Sećam se svojih mlađih dana, kad sam izlazio, to je bio zakon. Samo se setim Hajdučke česme, Hipodroma, Bijelog Dugmeta. Bijelo dugme više ne postoji, ali se skupe povremeno. To je istorija. I ovo je istorija. Ako me pitaš šta mi je drago u karijeri, ne to što sam bio glavni urednik na televizijama i slično, ovo mi je najdraže za moju dušu i srce, ne mogu da opišem - iskren je Čomor.

Ćomor i Jovanović su bili saglasni u sledećem.

- Najveći hitovi mnogih izvođača su nastali u "Južnom vetru", to je muzika, ne samo grupa - saglasni su.

Na pitanje gledalaca o Cecinom pojavljivanju, objasnili su sledeće.

- Ceca nije pevala u "Južnom vetru", već je objavljivala pesme za njih.

1/6 Vidi galeriju Novinar i urednik Goran Jovanović na Instagram lajvu Foto: Printscreen/Instagram

- Bilo je teško sarađivati sa Miletom, on zna koliko je bilo teško, imali smo 43 ručka u međuvremenu. Mi smo komšije i često idemo na klopu. Bilo je naporno jer je Mile poseban čovek, vrlo je rezervisan i zatvoren. Ne može svako da dođe do njega, ali sam ja s njim drugar godinama. Emitovao sam pevače i u vreme kada su bili zabranjivani, bio sam suspendovan zbog toga, ali on je to cenio. Svi ti pevači su moji drugari. Volimo se.

Anica Milenković: Imam veliku tremu

Potom, pridružila im se Anica Milenković. Ona je odmah priznala da ima tremu, ali i otkrila neke novosti o svom životu.

- Imam veliku tremu. Pevala sam po Americi, ali veliki koncert nisam radila otkako sam tu. Tu je Dragana, tu su kolege. Ovaj događaj je u meni otvorio želju i vratio me unazad 30 godina. Imala sam 13 godina i ono što mnogi ne znaju, nisam ostala u Južnom vetru jer sam bila maloletna. Kasnije sam želela da ponovo ostvarim saradnju, ali sam bila trudna i ostavila to po strani. Ovo je moja svetla tačka sada i pokretač - iskreno je priznala.

Ispričala je kako je izgledalo kada je dobila poziv.

1/12 Vidi galeriju Anica Milenković nekad i sad Foto: Zorana Jevtić, Pritnscreen, Printscreen

- Ja sam vozila kamion kad sam dobila poziv. Deca su me odmah podržala rekavši da sam do sad uvek bila uz njih i da treba da uradim nešto za sebe. Oni će sad imati priliku da vide šta sam ja radila - kaže Anica.

Na kraju, Anica je otkrila da će ona pevati i Indirine pesme, budući da ona nije u prilici da stigne na festival, zbog prethodno zakazanih obaveza.

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