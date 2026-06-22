Slušaj vest

U ekskluzivnom Instagram lajvu, novinar i urednik Goran Jovanović razgovarao je sa zvezdama "Južnog vetra". Najpre se ukljućio Mile Kitić koji je progovorio o Marti i njenom dugogodišnjem odsustvu sa scene. Naime, to će se promeniti uskoro, kada zakorači na binu na Tašmajdanu.

Ekskluzivni lajv u kom gostuju zvezde "Južnog vetra" možete pratiti OVDE.

Festival "Južni vetar" održava se 26. i 27. juna, a tim povodom, u lajv su se uključili i Kemal Malovčić i Dragana Mirković.

- U Evropi mnogi ljudi traže da se napravi koncert "Južnog vetra". Kada si ti pozvao Martu i objasnio kako će to izgledati, ja sam odmah otkazao zakazan nastup - iskreno je počeo Mile Kitić.

1/4 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Printscreen/Instagram

Pevač je istakao da ga vrlo raduje predstojeći nastup.

- Bio sam skeptik kad je bilo najavljeno. Muzika se menja, šta znam. Kad sam čuo koliko je interesovanje, to me je obradovalo. Siguran sam da će svi koji dođu biti zadovoljni. Vratiće nas u prošla vremena - objašnjava.

O Martinom povratku

Na pitanje urdnika i novinara kako reaguje na Martin povratak.

- Marta je tu, čuva pse. Ona ima pauzu u nastupima, dugo nije aktivna. Posvetila se meni i mojoj karijeri koja se, na moju radost, produžila. Marta se posvetila Eleni, ali evo sad se odazvala ovom nastupu. Ja sam malo uzbzđen, kad nas vide svi na istom mestu, to je događaj - objašnjava.

1/5 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Luka Belaćević, Printscreen X, Petar Aleksić

Potom, pridružili su se Kemal Malovčić i Dragana Mirković.

- Ja sam i sada imala zakazane nastupe koje sam odbila - rekla je Dragana.

Ona je potom istakla koliko je Južni vetar bio jak.

- Mi nismo nikada imali jaku reklamu, imam obavezu da to kažem. Svi smo gurali zajedno, bez reklame, bez ičega. Nek i ovog puta bude bez reklame, da ne kvarimo tradiciju - rekla je Dragana.

O Šemsi

Na Instagram lajvu imali smo prilike da saznamo da postoje opravdani razlozi zbog kojih se Šemsa Suljaković neće pojaviti.

Prvobitno je Goran Jovanović objasnio kako stoje stvari.

- Šemsa Suljaković je pozvana da dođe. Iz vrlo opravdanih razloga nija u stanju da bude tu. Neću ulaziti u ostale informacije, ali njoj sve vreme stoji otvoren poziv, bar da mahne publici. Ovo je istorijski trenutak, Anica stigla iz Amerike, Marta se vraća posle 17 godina, Suzana isto - rekao je Jovanović.

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Dragana je istakla da ima nadu da će Šemsa doći i biti tu, ako bude mogla, ali kaže da je to njena velika želja.

Kemal Malovčić je važio za najduhovitijeg u grupi, što je voditelj lajva odmah istakao.

- Kažu da ja samo kunem u pesmama. Iazbraćemo neke pesme u kojima ne kunemo - našalio se Malovčić, a Jovanović je dodao da su mnogi napravili karijeru upravo na njegovim pesmama.

"Sinan mi je promenio život"

Prvo se Dragana prisetila koliko je za nju "Južni vetar" bio važan, a tim povodom, ostali gosti lajv uključenja izrazili koliko im Sinan Sakić nedostaje.

- Mi svi smo zajedno bili kao jedno srce. Sve nas boli nedostatak Sinana u životu. Koliko god puta se videli, nas četvoro smo i dalje jedno. To je specijalna veza - rekla je Dragana.

1/6 Vidi galeriju Sinan Sakić Foto: Printscreen YouTube, Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Udovičić

- Da nije Sinana, ja možda ne bih ni bio u Južnom vetru, on mi je promenio život - prinazo je Mile.

Veliko iznenađenje

Podsetimo, za sve velike ljubitelje "Južnog vetra", usledilo je veliko iznenađenje koje će mnoge obradovati.

- Biće velikih iznenađenja večeras, a bitno je da znate da je 27. rasprodat i da karata više nema, a za 26. dobijate 18% popusta ako ih večeras kupite, uz kod "Taš", do ponoći - nagovestio je Jovanović.

Javljaju se ljudi iz različitih krajeva sveta, pa su se tako slali pozdrave iz čak i iz Majamija, ne samo iz regiona.

- Ovo će biti festival, a ne klasičan koncert, očekuje nas 5 sati pesama Južnog vetra.

BONUS video: