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Na zabavi su se pojavili pevači koji godinama uveseljavaju slavlja ove porodice i koji su s njima u prijateljskim odnosima. Šako Polumenta, Marina Visković, Goga Sekulić, Stefan Petrušić, Maja Berović, a interesantno je to da je izostao Zdravko Čolić, iako je na vreme bio pozvan kao prijatelj porodice. Na zabavi je bila njegova mlađa ćerka Lara, koja se druži s Dariom, a tu je bila i starija ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića Atina, koja je zajedno sa slavljenicom išla u srednju školu.

Kako saznajemo od izvora bliskog porodici, Čola nije došao jer on nigde ne ide ako nije prethodno plaćen da peva, a očekivalo se da na ovoj zabavi izvede neki svoj hit.

- Zabava je bila dobra. Potrudili su se Šarići da bude sve kako treba i u njihovom stilu. Gosti su očekivali Čolu, jer je on bio deo njihovih proslava godinama, ali ga sad nisu platili. Bio je na punoletstvu Šarićevog prvog sina, ali eto, sada je izostao. Svakako je Goga napravila atmosferu za pamćenje kada se latila mikrofona, kao i drugi pevači - priča naš izvor.

1/6 Vidi galeriju Proslava punoletstva Šarićeve ćerke Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, na zabavu je prvi stigao Duško, koji je došao u 19 časova. Njegova bivša supruga i ćerka u popodnevnim satima su došle u hotel kako bi se spremile za žurku. Prijatelji su pristizali oko pola osam, a među prvima je stigla Goga Sekulić s Dejanom Milićevićem. Sat vremena kasnije stigao je i prijatelj Čedomira Jovanovića Aleksandar Kos, koji je u bliskim prijateljskim odnosima s Cecom, majkom slavljenice.

- Godinama se družim s Cecom. Dariju jako volim i drago mi je da je ušla u svet odraslih. Znam je od malih nogu i dosta vremena smo proveli zajedno - rekao je Kos za Kurir pred ulazak u hotel. On se pojavio bez Čede, za kog je rekao da je sa svojom decom.

Dolazak bivše supruge Nikole Pekovića Violete takođe je privukao pažnju. Ona je uzela sobu u hotelu i ispoštovala kumove koji su je venčali s bivšim košarkašem, dok se on nije pojavio.

Žurka je bila vesela, a kadrovi su preplavili društvene mreže. Upečatljiv je snimak kada je Duško pokazao emocije. Naime, dok je pevačica Marina Visković izvodila numeru Vesne Zmijanac "Ovo u grudima", Duško je vidno raspoložen uživao u muzici, a u jednom trenutku kratko je poručio: "Pucaj me". Ona je, kako se može videti, zgrnula ozbiljan bakšiš.

Na slavlju nema čega nije bilo, od luksuzne dekoracije vredne čitavo bogatstvo do sjajnog posluženja. Kada je red došao na tortu, slavljenica se iz duge bele haljine presvukla u kratku haljinu u boji šampanjca koja je na sebi imala hiljade kristala.

Daria Šarić Foto: Printscreen Instagram

Slavljenica je želela da bude u trendu, pa je sama ukrašavala tortu, u čemu su joj pomogli poslastičari koji je prave na licu mesta.

Dok je čekala da ugasi svećice, uz nju je sve vreme bio otac Duško, koji je igrao i veselio se, a pridružila im se i njena majka Ceca. Za slavljeničku pesmu odabrala je čuvenu špansku numeru "Bandido".

Kako se ranije govorilo, cena menija iznosila je oko 100 evra po osobi, a procenjuje se da je cela organizacija ove proslave koštala više desetina hiljada evra.

Inače, slavljenica Daria privukla je veliku pažnju, a svi su komentarisali kako je preslikana majka. Ceca je, podsetimo, veoma poznato ime u svetu mode - 2003. godine proglašena je za najboljeg modela u Evropi, a pojavljivala se i u brojnim spotovima poznatih izvođača, poput Zdravka Čolića.