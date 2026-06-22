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Velike zvezde "Južnog vetra" bile su gosti u lajvu poznatog novinara i urednika Gorana Jovanovića. On je ovom prilikom razgovarao sa Draganom Mirković, Miletom Kitićem, Kemalom Malovčićem, ali i sa jednim od organizatora festivala, Goranom Čomorem.

Sve nacionalne televizije će raditi priloge o predstojećem koncertu, otkrio je domaćin ovog uključenja.

1/6 Vidi galeriju Novinar i urednik Goran Jovanović na Instagram lajvu Foto: Printscreen/Instagram

Festival je najavljen za 26. i 27. jun na Tašmajdanu.

Trajaće preko pet sati, očekuje se koncert koji će ući u istoriju, a vremenska prognoza je na strani naših zvezda koje će tih dana nastupati, pa će vreme biti lepo i sunčano.

Anica Milenković stiže iz Amerike

Direktno iz Amerike, Anica Milenković doći će da nastupa u Beogradu na Tašmajdanu, na ovom velikom događaju. Ona ističe da je to za nju svetla tačka i veliki pokretač.

- Imam veliku tremu. Pevala sam po Americi, ali veliki koncert nisam radila otkako sam tu. Tu je Dragana, tu su kolege. Ovaj događaj je u meni otvorio želju i vratio me unazad 30 godina. Kad sam počela, imala sam samo 13 godina i ono što mnogi ne znaju, nisam ostala u Južnom vetru jer sam bila maloletna. Kasnije sam želela da ponovo ostvarim saradnju, ali sam bila trudna i ostavila to po strani. Ovo je moja svetla tačka sada i pokretač - iskreno je priznala.

Ovako je nekada izgledala:

1/9 Vidi galeriju Anica Milenković nekad i sad Foto: Printskrin YT, Printscreen, Zorana Jevtić

Ispričala je kako je izgledalo kada je dobila poziv.

- Ja sam vozila kamion kad sam dobila poziv. Deca su me odmah podržala rekavši da sam do sad uvek bila uz njih i da treba da uradim nešto za sebe. Oni će sad imati priliku da vide šta sam ja radila - kaže Anica.

Na kraju, Anica je otkrila da će ona pevati i Indirine pesme, budući da ona nije u prilici da stigne na festival, zbog prethodno zakazanih obaveza.

Dragana Mirković prvi put u lajvu

Naša najveća zvezda, Dragana Mirković, ispočetka je priznala da prvi put učestvuje u prenosu uživo na Instagramu. Ona je potom otkrila šta za nju predstavlja "Južni vetar".

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: ATA images, Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Printscreen

- Dobila sam poziv od organizatora. Bez obzira što sam bila samo 5 godina u "Južnom Vetru", jako sam vezana zataj period i za publiku. Mene ljudi vezuju za taj period, nisam postavljala nikakve uslove, odmah sam rekla "da". Ovo je jedinstvena prilika da se odužimo publici, zato sam rekla "da" - otkrila je Dragana.

Mile Kitić otkazao nastup zbog festivala

Mile Kitić ne krije koliko je ovaj događaj za njega važan, pa je zato i priznao u lajv uključenju da je zbog toga otkazao unapred zakazan nastup planiran na isti datum.

1/4 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Printscreen/Instagram

- U Evropi mnogi ljudi traže da se napravi koncert "Južnog vetra". Kada si ti pozvao Martu i objasnio kako će to izgledati, ja sam odmah otkazao zakazan nastup - iskreno je objasnio Mile Kitić na početku razgovora i time dao do znanja koliko je veliki događaj pred nama.

Marta Savić se vraća na scenu posle 17 godina

Na pitanje urdnika i novinara kako reaguje na Martin povratak, rekao je sledeće reči.

1/4 Vidi galeriju Marta Savić Foto: Luka Belaćević

- Marta je tu, čuva pse. Ona ima pauzu u nastupima, dugo nije aktivna. Posvetila se meni i mojoj karijeri koja se, na moju radost, produžila. Marta se posvetila Eleni, ali evo sad se odazvala ovom nastupu. Ja sam malo uzbzđen, kad nas vide svi na istom mestu, to je događaj - objašnio je Kitić.

Kemal Malovčić: Kažu da ja samo kunem u pesmama

Kemal Malovčić je važio za najduhovitijeg u grupi, što je voditelj lajva odmah istakao.

1/7 Vidi galeriju Kemal Malovčić Foto: Printscreen/Youtube

- Kažu da ja samo kunem u pesmama. Iazbraćemo neke pesme u kojima ne kunemo - našalio se Malovčić.

Nasledin Sinana Sakića pevaće njegove pesme

Tokom gostovanja u prenosu uživo, Dragana Mirković je, zajedno sa Goranom Jovanovićem, potvrdila da će naslednik Sinana Sakića pevati njegove pesme. Ona ističe da to i jeste nešto što bi on trebalo da uradi.

1/12 Vidi galeriju Sinan Sakić Foto: Printscreen YouTube, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/YOUTUBE/Zvezde granda specijal

- Stvarno se radujem. Pre mnogo godina smo imali ovako neki koncert, ta čuvena petorka... Bez obzira na sve, ja i ovo doživljavam kao tu vrstu koncerta, bez obzira što Sinana nema među nama, nažalost. Bio mi je velki prijatelj i mnogo smo se poštovati. Kada su mi rekli da će jedan od njegovih sinova pevati Sinanove pesme, to mi je dalo posebnu emociju i težinu. Ako neko treba da peva, to je on - otkrila je.

Veliko iznenađenje

Podsetimo, za sve velike ljubitelje "Južnog vetra", usledilo je veliko iznenađenje koje će mnoge obradovati.

- Biće velikih iznenađenja večeras, a bitno je da znate da je 27. rasprodat i da karata više nema, a za 26. dobijate 18% popusta ako ih večeras kupite, uz kod "Taš", do ponoći - nagovestio je Jovanović.

Javljaju se ljudi iz različitih krajeva sveta, pa su se tako slali pozdrave iz čak i iz Majamija, ne samo iz regiona.

Ovo će biti festival, a ne klasičan koncert, očekuje nas 5 sati pesama Južnog vetra.

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