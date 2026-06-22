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Voditeljka Milica Kon govorila je o problemima sa viškom kilograma , a kako bi smršala podnela je veliku žrtvu. Danas se trudi da jede balansirano, ali na putovanjima sebi da oduška.

Milica je podelila fotografije iz Hrvatske gde je u hotelu uživala u svim specijalitetima koji se nude. Ispred nje je bio sto pun hrane, a pored voća i zdravih namirnica tu su bile i krofne i mnoštvo ugljenih hidrata koji su njena slabost.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Milica Kon govorila je o problemima sa viškom kilograma , a kako bi smršala podnela je veliku žrtvu. Foto: Printscreen, Kurir Televizija, printscreen Marko Kon

- Osećam se bolje nego ikada. Dosta dugo radim na tome. Osim zbog zdravlja, odlučila sam da se vratim na devojačku kilažu i zbog izgleda - rekla je ona nedavno i otkrila kako se hrani.

- Za doručak pojedem omlet od dva jaja, krišku zdravog hleba i salatu. Ručak je uvek neko kuvano jelo, može biti sočivo ili musaka sa salatom. Večera je salata sa proteinom. Omiljeni specijalitet kojim se počastim nakon dugog i napornog dana su špageti sa tartufima - rekla je tad voditeljka za "Hello".

"Molila sam muža da se razvedemo"

1/8 Vidi galeriju Marko i Milica Kon Foto: Kurir TV, Kurir Televizija, Printscreen/Premijera

Milica je svojevremeno rekla da je bila očajna zbog toga što ne može da skine višak kilograma.

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla - ispričala je Milica u emisiji "Magazin IN".

"Muž može da konzumira drugu ženu"

1/5 Vidi galeriju Milica Kon Foto: Kurir Televizija, Kurir TV

Milica je nedavno šokirala je javnost svojim potpuno otvorenim i nesvakidašnjim stavovima o braku i vernosti.