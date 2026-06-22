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Ljuba Pantović komentarisala je žestoke sukobe Maje Marinković i Asmina Durdžića u rijalitiju "Zadruga 9 Elita", a potom je progovorila i o Staniji Dobrojević.

Ljuba poznatu starletu nije nimalo štedela.

- Oni kažu da to govore u besu, a to je kukavičluk jer ne smeju to da ponove. Meni se diže kosa na glavi od tog afekta. Oni posle ližu to što su popljuvali. Za njih je to najnormalnije, njihove svemirske ljubavi su sa F odeljenja. Oni ne mogu jednu bez drugog jer znamo da ti psihijatrijski slučajevi imaju problem sa tim iživljavanjem tokom s***a. Šta im predviđam? Pa jedino ako dno otvori podrum, pa upadnu tamo. Ona je njegov izbor, a vreća nalazi zakrpu. Oni mene i dalje ne vade iz usta, a Asminovi roditelji su se meni javno izvinili jer me ne poznaju. Ja mnogo volim rijaliti, tu se ljudi divno predstave. Mene zanima da li je on gledao onaj njen čuveni klip iz toaleta zbog kog je popila nogu od Čorbe? Mislim da dečko i dalje ima traume, jedini je bio odlučan i popila je nogu u d***. Ona nije samo k****, Asmin će da vidi da se bavi teškim fetišima - govorila je Ljuba, a onda progovorila o Staniji:

1/9 Vidi galeriju Ovako izgleda Stanijin stan u Rumi Foto: Printsceen/Pink, Printscreen/Instagram

- Standža je opsednuta sa mnom 13 godina. Ja sam zaboravila da ona postoji, a ona je o meni pričala njegovim roditeljima na otvaranju diskoteke. Njega je nagovarala da piše o meni da bi meni kvarila posao. Ja mogu da budem najgori čovek, ali kao sportista i neko ko se bavi svojim zanimanjem sam na krovu sveta. Ona je bila sa Asminom za novac, pa je zaključala r*****, a ja mislim da je to št***. Ona je d****** zatvorila vrata i iznenadiće se kad izađe. Ona je pokušala da uradi ono što je Maja uradila, a tako je jadna da je zvala novinare da slikaju mog zeta Pecu u avionu. Ona je pričala Mevlidi kako je proganja. Ne znam kakva je to pompa da živi u Majamiju? To su tralala priče i ne može toliko da košta. Ona je klasičan prevarant, a to sad radi i sa stvarima. Ja podržavam da svako radi šta hoće, ali samo mene neka ne kači. Njoj smeta jer sam provalila da nosi kinesko d***, ja imam sve što ona nema. Meni su poslali klip iz "Zadruge 2" gde sam joj rekla da je niko neće, a ona je osam godine kasnije u istom statusu. Njoj niko neće da napravi dete ni u prolazu. Nema šta da brine o meni, mene neko čeka kod kuće, ali nju niko neće. Ona je bila sa čovekom koji je Pecin drug i taj drug je zamolio da pomogne. Uvek smo došli do toga da su moje informacije tačne - pričala je Ljuba u emisiji "Pitao bih za druga".

"Fakultet je završila klečeći, saznala sam dosta stvari"

Ljuba Pantović osula je i nedavno drvlje i kamenje po Staniji Doborojević

- Čuvena baba Standža je mnogo bednija i očajnija nego što sam je i ja opisala, a ja sam je opisala katastofalno. Saznala sam još dosta stvari, mislim da se baš zaigrala u ovim godinama, kao matora žena, a to ne sme sebi da dopusti. Predstavlja se kao obrazovana osoba, maše tom diplomom. Hajde, nismo ni videli tu diplomu, ali znamo da je malo moglo to i klečeći da se završi, pretpostavljam da je tako završila. Ne zna ni srpski, a kamoli engleski. Iz nje izvire tolika mržnja, bespomoćnost, očaj i zloba. To ona manifestuje. Prostakuša jedna najobičnija, a ona se prodaje godinama kao finoća, da bi zamaskirala stvari koje radi. Ko hoće da vidi stvarnost, on vidi - bez dlake na jeziku rekla je Ljuba i dodala:

1/5 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) često se ističe kao jedna od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni. Foto: Printscreen

- Ona je preljubnica, prostakuša i ono što nas je uverila svojim rečima, ono što se naziva prostitucija - znači, prostitutka. Ako kažeš da prodaješ svoj polni organ na mesečnom niovu za određeni novac, to može da se zove prostitucija ili rent a p*** Možda je to neki novi biznis, ali to je ona sama rekla. Mi smo svi mogli da aludiramo, ovako ili onako... Ali, ona je sama rekla da je davala onu stvar za novac dok je novca bilo kod Asmina. Kada je novac presušio, zaključala je breskvicu, ja bih to nazvala kanta jedna obična.