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Hrvatska pevačica i kantautorka Ane Paška otvoreno je govorila o teškom periodu, kada je nakon tri nedelje nespavanja potražila pomoć psihijatra. Njoj je dijagnostikovana vrsta psihoze, a nakon lečenja odlučila je da ode na putovanje biciklom bez detaljnog plana kada će se vratiti i gde će sve ići.

Ane je sada priznala da joj je dugo trebalo da skupi hrabrosti i prizna sebi da ima problem i da joj je potrebna stručna pomoć.

- Meni je trebalo nekoliko meseci da odem na psihijatriju i tamo sam otišla potražiti pomoć, bila sam kao: "Dajte mi šta god treba". Bila sam tu nekih mesec dana i onda sam počela ekstremno spavati od tih lekova, pila sam 12 do 15 lekova dnevno - rekla je ona i otkrila koji je trenutak bio presudan.

Ane Paška  Foto: Printscreen/Instagram


- Jedan dan sam došla kući i rekla sam roditeljima, ja idem na put i ne znam kada ću se vratiti. Bilo je leto i rekla sam da idem biciklom prema jugu i da ne znam da li ću se vratiti za dve nedelje, dva meseca ili 20 godina, ali da ću se vratiti zdrava. To je bila moja odluka i u tom trenutku me je tata pogledao u oči i rekao: "Ćerko, šta ti treba za put?". Veliki do mene je tada ozdravio, za dan sam otišla od Zadra do Splita i osetila sam takvu silu i snagu i nisam imala šta izgubiti - rekla je pevačica.

Dobila psihozu F23

- Dijagnoza koju sam dobila je psihoza F 23 i to se manifestovalo kroz nesanice. Tri nedelje sekunde nisam spavala, ne znam da li to možete razumeti. To je jedno neopisivo teško iskustvo i život u haosu. Nemate više sutra kada ne spavate, nema energije. Ja sam mogla razgovarati, ali mene je vaša energija napadala. Telo je bilo tu, a prolaziš teški haos i neopisivu bol. Prođe tramvaj i tebe to reže, to je takva vrsta osećaja - rekla je ona u emisiji "Nedjeljom u 2".

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