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Hrvatska pevačica i kantautorka Ane Paška otvoreno je govorila o teškom periodu, kada je nakon tri nedelje nespavanja potražila pomoć psihijatra. Njoj je dijagnostikovana vrsta psihoze, a nakon lečenja odlučila je da ode na putovanje biciklom bez detaljnog plana kada će se vratiti i gde će sve ići.

Ane je sada priznala da joj je dugo trebalo da skupi hrabrosti i prizna sebi da ima problem i da joj je potrebna stručna pomoć.

- Meni je trebalo nekoliko meseci da odem na psihijatriju i tamo sam otišla potražiti pomoć, bila sam kao: "Dajte mi šta god treba". Bila sam tu nekih mesec dana i onda sam počela ekstremno spavati od tih lekova, pila sam 12 do 15 lekova dnevno - rekla je ona i otkrila koji je trenutak bio presudan.

1/8 Vidi galeriju Ane Paška Foto: Printscreen/Instagram



- Jedan dan sam došla kući i rekla sam roditeljima, ja idem na put i ne znam kada ću se vratiti. Bilo je leto i rekla sam da idem biciklom prema jugu i da ne znam da li ću se vratiti za dve nedelje, dva meseca ili 20 godina, ali da ću se vratiti zdrava. To je bila moja odluka i u tom trenutku me je tata pogledao u oči i rekao: "Ćerko, šta ti treba za put?". Veliki do mene je tada ozdravio, za dan sam otišla od Zadra do Splita i osetila sam takvu silu i snagu i nisam imala šta izgubiti - rekla je pevačica.

Dobila psihozu F23