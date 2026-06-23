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Nikola Keljanović, poznatiji kao "Ćaletov sin", ponovo je privukao pažnju objavama na društvenim mrežama. Ovoga puta pokazao je kako izgleda jedan njegov dan – od ručka u restoranu i vožnje skupocenim automobilom do opuštanja u luksuznoj vili sa bazenom.

Naime, Keljanović je najpre sa pratiocima podelio trenutke iz restorana gde je uživao u ćevapima i kobasici sa senfom. Nakon toga snimio je vožnju u automobilu marke "porše", a potom se sa prijateljima uputio u vilu sa bazenom, gde je nastavio druženje.

Nikola već godinama na društvenim mrežama prikazuje luksuzan način života, a njegovi pratioci navikli su na sadržaj u kojem dominiraju skupi automobili, provod i putovanja.

1/7 Vidi galeriju Ćaletov sin Foto: Printscreen/Instagram

Široj javnosti postao je poznat po brojnim kontroverzama, a jedna od najupečatljivijih dogodila se 2023. godine kada je tokom slavlja zbog uspeha srpskih košarkaša na Mundobasketu skakao po svom belom BMW-u i8 u centru Beograda i pritom oštetio vozilo. Pažnju medija ranije je privukao i nakon saobraćajne nezgode u kojoj je slupao zlatni "porše panameru" svog oca.

"Primer današnjoj omadini"

Keljanović je svojevremeno otvorio dušu i govorio o svom privatnom životu, priznajući da bi se rado družio s osobom koja živi baš poput njega.

- Iskreno, družio bih se sa samim sobom ili sa osobom kao što sam ja. Da vidim tako nekog ko puno zarađuje, uživa u životu bez straha, to bi mi bilo baš wow. Pomislio bih, kakav kralj. Ipak, ne znam da li sam primer današnjoj omladini - rekao je Nikola za Alo.

Bio sa pola estrade

Kako je "Ćaletov sin" jednom prilikom izjavio da je bio sa više od pola estrade, mediji su ga pitali da otkrije bar jedno ime poznatih devojaka.

"Bio sam sa pola estrada. Ne znam šta ih privlači kod mene. Da li je to novac ili jure za mnom zbog para, svakako je sigurno da nešto imam što ih privlači. Sve su to bile šeme, ni sa jednom takvom nisam bio ozbiljno. Ako bismo pričali o imenima, reći ću da sam bio sa svim starletama koje postoje u Srbiji. Sa većinom njih koje su bile i u 'Zadruzi'", istakao je Keljanović.

Pravo poreklo novca

Mada njegov otac ima građevinsku firmu u Nemačkoj, Keljanovićevo bogatstvo se u velikoj meri vezuje i za tipsterski sajt "nerad tips". Reč je o poslu iz kladioničarske branše gde se na bazi analitike i statističkih proračuna prave stručna predviđanja za utakmice, a on tvrdi da poseduje "najjaču kladioničarsku organizaciju na ovim prostorima". On je takođe ubeđen u apsolutnu moć novca i njen uticaj na međuljudske odnose.

- Ja ako imam pare, mene će svako da poštuje. Šta mene briga da li mi je neko pravi ili lažni prijatelj. To se sad tako gleda".

Roditelji iz "drugog sveta" ne podržavaju njegov stil života

Nikola sam ističe da su mu roditelji iz potpuno drugačijeg sveta i da uprkos njihovim savetima on nastavlja po svom. Iako poseduje građevinsku firmu u Nemačkoj, njegov otac se ne ponosi postupcima svog sina, a situacija sa majkom je još drastičnija.

- Roditelji su protiv ovoga totalno, mene loši komentari ne dotiču, ali oni su se potresli... Neka oni uče, završe fakultet i nek se snađu, ja sam se snašao na drugoj strani. Kad bi bili svi fakultetski obrazovani, ko bi nama radio sve ove ostale poslove".

1/9 Vidi galeriju Ćaletov sin Foto: Pritnscreen/Instagram

Dodao je i iskren, ali šokantan detalj o odnosu sa porodicom: