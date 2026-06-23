VODITELJKA I BIZNISMEN ODUSTALI OD VANTELESNE, GODINAMA SE BORILI ZA POTOMSTVO: Dovoljni su jedno drugom, a sada pokazala kako uživaju (FOTO)
Voditeljka i influenserka iz Bosne i Hercegovine, Hana Hadžiavdagić sa suprugom Tarikom otišla je na odmor. Oni su sa prijateljima odseli u luksuznoj vili u Istri, a koliko uživa tamo pokazala je na društvenim mrežama.
Hanu ni kiša nije sprečila da iskoristi maksimalno svoj odmor. Dok su se svi sklonili, ona je sama stajala pokraj bazena uživajući u letnjoj kiši.
Zbog kadrova u bikiniju ona je dobila mnoštvo komplimenata na račun fizičkog izgleda, a da je za skroz ravan stomak i zategnute noge neophodna žrtva, dokazala je već u narednim storijima.
Hana je pokazala kako na odmoru vežba pored bazena. Iako je napolju bilo 30 stepeni ona je trenirala i dizala tegove.
O vantelesnoj oplodnji
Podsetimo, Hana je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca.
"Da li ste još uvek u procesu VTO? Ja tek treba da idem, pa zato pitam", glasilo je pitanje na koje je Hana odgovorila:
"Nismo, odustali smo nakon nekoliko neuspelih pokušaja. Imamo jedno drugo i to je nama sasvim dovoljno" - odgovorila je tada voditeljka.
Ona se nedavno osvrnula i na komentare sa kojima se žene često susreću, a koje ih povređuju.
- Rodi sebi jedno dete. Biće ti žao da ostariš sama - jedna je od rečenica koju je podelila, a uz koju je dodala komentar: "Tuđe roditeljstvo nije tvoj projekat".