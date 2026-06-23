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Voditeljka i influenserka iz Bosne i Hercegovine, Hana Hadžiavdagić sa suprugom Tarikom otišla je na odmor. Oni su sa prijateljima odseli u luksuznoj vili u Istri, a koliko uživa tamo pokazala je na društvenim mrežama.

Hanu ni kiša nije sprečila da iskoristi maksimalno svoj odmor. Dok su se svi sklonili, ona je sama stajala pokraj bazena uživajući u letnjoj kiši.

Zbog kadrova u bikiniju ona je dobila mnoštvo komplimenata na račun fizičkog izgleda, a da je za skroz ravan stomak i zategnute noge neophodna žrtva, dokazala je već u narednim storijima.

Hana je pokazala kako na odmoru vežba pored bazena. Iako je napolju bilo 30 stepeni ona je trenirala i dizala tegove.

1/10 Vidi galeriju Hana Hadžiavdagić Foto: Printscreen/Instagram

O vantelesnoj oplodnji

Podsetimo, Hana je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca.

"Da li ste još uvek u procesu VTO? Ja tek treba da idem, pa zato pitam", glasilo je pitanje na koje je Hana odgovorila:

"Nismo, odustali smo nakon nekoliko neuspelih pokušaja. Imamo jedno drugo i to je nama sasvim dovoljno" - odgovorila je tada voditeljka.

Ona se nedavno osvrnula i na komentare sa kojima se žene često susreću, a koje ih povređuju.