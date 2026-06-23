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Mina Kostić skoro mesec dana se nalazi u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", a njen partner Mane Ćuruvija Kasper, koji živi i radi u Americi, je odmah stigao i svaki dan je obilazi, a mnoge zanima čime se bavi dečko pevačice.

Njih dvoje su vezu započeli preko društvenih mreža, a Mane Ćuruvija Kasper je otkrio čime se bavi u Americi.

- Nijedan posao mi nije stran. Da to prevedem na naš sprski nivo. Na Menhetnu dream biznis je “Posao garaža-parking garaža”. Kompanija u kojoj radim je najstarija kompanija u toj sferi biznisa i mi imamo 88 garaža na Menhetnu i imamo mesečne klijente. Ja vodim jedan veliki sektor celog tog sistema, u kompaniji u kojoj radim je zaposleno 1.500 radnika. Problem garaža je u Beogradu očigledan i mislim da bi taj jedan sistem u Beogradu u narednim godinama može da se uspostavi. Nisu mi strani drugi poslovi, imam mnogo prijatelja iz sveta biznisa, imam i velike planove. Svašta nešto sam radio, svašta nešto pošteno, ne stidim se nijednog posla. Običan čovek, veliki radnik i ponosan sam što mogu sa punim ustima da kažem da sam uvek bio neko ko je zarađivao sa 10 prstiju. Imam divnu porodicu na koju sam ponosan - rekao je Kasper za Blic.

1/12 Vidi galeriju Mina Kostić nekad i sad Foto: Marina Lopičić, screenshot pink tv, Printscrean

Zadržana zbog administracije

Pevačica Mina Kostić trebalo je u ponedeljak da bude puštena iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević", ali kako je Kurir saznao, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene. Prema informacijama do kojih smo došli, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

Očekuje se da će pevačica ustanovu napustiti čim se završe neophodne formalnosti, a prema našim saznanjima, to bi moglo da se dogodi već u narednim danima.