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Talentovana mlada pevačica Tamara Danilović odnela je pobedu prema glasovima stručnog žirija u velikom finalu „Zvezda Granda“. Njoj je ovom prilikom uručena specijalna plaketa koja nosi ime osnivača produkcije, Saše Popovića, a nagradu joj je predao direktor „Granda“, Goran Šljivić.

Iako je odnela prestižno priznanje, Danilovićeva je priznala da je pobeda od strane žirija za nju bila neočekivana. 

– Zanimljiv je bio taj evrovizijski tip glasanja, menjaju se mesta kako ide glasanje. U jednom trnutku ti vodiš, onda neki tvoj prijatelj iz takmičenja…Drago mi je da sam uspela to da obeležim i dobijem tu nagradu.

Tamara Danilović Foto: Printscreen

Iako nije imala tremu pred spektakularno finale, Tamara se suočila sa neočekivanim problemom i nelagodom zbog stajlinga, a u pomoć joj je pritekla mentorka Svetlana Ceca Ražnatović.

– Bila sam dosta neraspoložena pre izlaska na scenu, haljina je bila teška bilo je neudobno ona mi je prišla popričala sa mnom, oraspoložila me je odmah i bilo je lakše - rekla je Tamara u emisiji „150 minuta“.

Ko je Tamara Danilović

Tamara je, inače, najmlađa takmičarka ove sezone i ima 17 godina. Ona je nedavno gostovala kod Cece Ražnatović i tom prilikom je otkrila detalje o svom životu i porodici.

Ceca je tada poručila: „Zapamtite ovo ime i ovo dete, dolazi iz fine kuće, biće pevačica, ali i slavna kreatorka uz to”.

Tokom segmenta „Priča iza fotografije”, tada je prikazana slika Tamare sa njenim bratom, pa je Tamara podelila detalje o svojoj muzikalnoj porodici:

„Brat je stariji osam godina, on peva odlično. Svi u porodici pevamo osim mame, velika smo porodica. I sestre dobro pevaju, možda se prijave u Zvezde Granda. Brat se prijavio ove godine, ali je ispao”.

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