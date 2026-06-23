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Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ponovo je šokirao javnost detaljima o svom bogatstvu. Nakon što ga je jedan pratilac surovo isprozivao da živi pod kirijom, Bogdan je odlučio da javno odgovori i do detalja nabroji šta sve poseduje.

Jutjuber Baka Prase je i ranije bio poznat po tome da transparentno govori o svojim prihodima na mesečnom nivou, što uvek izaziva burne reakcije i veliku pažnju. Međutim, tokom jednog od svojih nedavnih "lajv" prenosa, Bogdan se osvrnuo na oštar hejt komentar svog pratioca.

Komentar koji je isprovocirao jutjubera glasio je: "Zarađuješ 700.000 evra mesečno, baviš se kockom već tri i po godine, a nemaš ništa i živiš pod rentom."

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Otkrio koliko je njegovo bogatstvo

Baka Prase na ovo nije ostao dužan, pa je odmah odgovorio i pred svima počeo da sabira vrtoglave sume novca koje je uložio u nekretnine, automobile i dragocenosti.

"Gledaj ovako, imam oko 500-600.000 evra uloženih u zgradu. Onda, oko 500-600.000 evra u placu na Dedinju. Imam kola od 750.000 evra plus sve ukupno u kolima imam 1,5 miliona, ne znam, možda i jače. Imam plac od 50 ari koji je samo 150.000 evra, sat od 130.000 evra, Milenin nakit u vrednosti od 50.000 evra i jače. Imam ušteđenog keša 300.000 evra. E da, u kolima imam više od 1,5 miliona, zaboravio sam 'Urusa' 700.000 evra", rekao je jutjuber bez dlake na jeziku.

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"Da lažem rekao bih da imam uštedu 5 miliona"

Kada su pojedinci u komentarima počeli da sumnjaju u njegove reči i pišu mu da laže, Bogdan je imao spreman i oštar odgovor.

"Buraz, što bih lagao? Da lažem rekao bih da imam uštedu 5 miliona, 10 miliona. Da, i u dragocenostima imam 350.000 evra što sam napravio", odbrusio je Bogdan u lajvu.