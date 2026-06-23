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Pevačica Emina Jahović ima veliki razlog za slavlje. Njen mlađi sin Javuz, kojeg je dobila u braku sa turskim pevačem Mustafom Sandalom, završio je osnovno obrazovanje i proslavio maturu u Turskoj.

Ponosna mama ovaj važan trenutak nije želela da zadrži samo za sebe, pa je sa pratiocima na društvenim mrežama podelila nekoliko fotografija sa svečanosti. Na slikama se vidi koliko je Emina srećna zbog uspeha svog naslednika, dok zajedno poziraju sa osmesima na licu.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Screenshot, Printscreen/Instagram

Za ovu posebnu priliku pevačica je odabrala elegantnu belu haljinu koja je istakla njenu vitku figuru, a stajling je upotpunila modernim naočarima za sunce. Ipak, najveću pažnju privukle su emocije koje nije mogla da sakrije.

Uz fotografije, Emina je sinu posvetila i dirljive reči koje su raznežile njene pratioce.

Srećna matura, ljubavi moja. Danas slaviš prekretnicu, a ja slavim neverovatnog dečaka kakav jesi. Najbolje tek dolazi. Tako sam ponosna na tebe, Javuze - napisala je pevačica.

Njen bivši muž na maturi sina

Bivši muž Emine Jahović, Mustafa Sandal, takođe je bio na maturi i nije krio ponos zbog naslednika.

Nakon što je Javuz primio diplomu, bacio se ocu u zagrljaj.

- Dočekao sam i diplomiranje mog Javuza! Sine moj dragi - napisao je Mustafa.

Mustafa Sandal Foto: Printscreen/Instagram

Emina o razvodu

Govoreći o krahu desetogodišnjeg braka, Emina je nedavno otkrila da su se njih dvoje trudili da tenziju maskiraju kroz smeh, pa su čak zajedno birali košulju koju će on obući za ročište o razvodu. Ipak, povratak u praznu kuću bio je izuzetno mračan i težak trenutak.

- Moj bivši muž i ja smo se razveli na čudan način. Taj brak se klimao tri godine, bio je na staklenim nogama. Otišli smo, razveli se. Ja sam se vratila kući, kuća je bila potpuno prazna, deca su bila kod njega i samo sam shvatila da se srušilo nešto što nisam verovala da će se ikada srušiti.