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Kada se povede reč o najvećim domaćim hitovima i milionima pregleda na Jutjubu, mnogi bi odmah pomislili na pesme trenutno najvećih regionalnih zvezda. Međutim, istina je potpuno drugačija – malo ko zna da se na samom vrhu, kao apsolutni rekorder, nalazi jedan neočekivani duet.

U pitanju je čuveni hit "Moje zlato", koji izvode Milica Todorović i MC Yankoo.

Ova pesma ugledala je svetlost dana sada već davne 2014. godine, a ni više od decenije kasnije ne prestaje da dominira i obara rekorde. Zvanični spot na ovoj platformi trenutno broji neverovatnih 189 miliona pregleda, čime nezadrživo ide ka magičnoj brojci od 200 miliona i čvrsto drži titulu jedne od najgledanijih pesama srpskih izvođača svih vremena.

1/9 Vidi galeriju Milica Todorović prvi put se pojavila u javnosti nakon što je u februaru ove godine na svet donela sina Bogdana Foto: Nemanja Nikolić

Ispisali istoriju domaće scene

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je "Moje zlato" svojevremeno ispisalo istoriju naše muzičke industrije.

To je bio prvi spot iz Srbije koji je ikada prešao granicu od 100 miliona pregleda na Jutjubu. Saradnja između Milice i MC Janka nastala je u trenutku kada su oboje bili u velikom usponu karijere, a zarazan refren i energičan ritam brzinom svetlosti su osvojili publiku širom regiona.

Popularnost pesme ne jenjava ni danas. Broj pregleda se iz meseca u mesec i dalje menja, a stihove "Ti moje zlato, ti moje zlato... Ljubi me devojka iz snova" i danas generacije pevaju u glas.

Karijeru počela u "Zvezdama Granda"

U drugoj sezoni trijumfovala je, takođe maloletna, petnaestogodišnja Milica Todorović, koja danas važi za najuspešniju pobednicu. Ona se u međuvremenu uspešno oprobala i u glumi u predstavi „Vreme Cigana“ i seriji „Pevačica“, dok njen hit „Moje zlato“ beleži status najslušanije duetske pesme u čitavom regionu.