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Veljko Ražnatović odlučio je da ozbiljno zaplovi u preduzetničke vode i to u poljoprivrednom sektoru. Pored sportske karijere, Ražnatović se još od 2018. godine fokusira na svinjogojstvo, biznis u koji je uložio veliku svotu novca kako bi osigurao stabilnu budućnost za svoju porodicu. Njegov posao vezan je za Titel, gde inače živi, ali i za okolinu Žitorađe, rodnog mesta njegove majke, gde je oformio još jednu farmu.

Kako je Veljko i sam priznao, ljubav prema selu i životinjama oduvek je postojala, ali je prelomni trenutak za ulazak u ovaj specifičan posao bio razgovor sa tastom.

„Ja sam uvek hteo da se bavim poljoprivredom, da budem na selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće, ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast radi piliće, sa njim sam seo. Tada mi je on objasnio sve, ja sam uzeo digitron, preračunao se i meni se ta matematika svidela.”

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

Planira proširenje biznisa

Veljko trenutno poseduje dve farme i ima izuzetno ambiciozne planove za proširenje njihovog kapaciteta:

„Imam dve farme, jedna radi a druga uskoro kreće punim pogonom. Jedna je kapaciteta otprilike 45 grla, a ova što sad radim će biti kapaciteta 10.000 do 12.000 grla, s tim da naravno u početku neće biti toliko", rekao je Veljko u podkastu "Prava priča".

Svestan i rizika i benefita koje donosi poljoprivreda, Ražnatović naglašava važnost obima posla i planirane zarade:

„Što se tiče te matematike, ima i šta je loše i šta je dobro. Sada kada dignemo brojčanost, ne može da se desi da te neko izbaci sa posla, u smislu da bude loša cena dugo, da ti nemaš matematike (zaradu) pa da moraš zbog toga da zatvoriš.”

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović trenira u dvorištu Foto: Printscreen Instagram

Investirao 50.000 evra

O ozbiljnosti njegovih namera svedoče i meštani sela pored Žitorađe, gde je smeštena jedna od njegovih farmi. Prema njihovim rečima, investicija iznosi blizu 50.000 evra:

„Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma, koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada.”

Ono što posebno ističe jeste želja da svojoj deci ostavi stabilan izvor prihoda, s obzirom na to da je sport kojim se bavi nepredvidiv:

„Pravim generacijski posao kojim će moći da se bave deca moje dece. Na to ćemo moći da se oslonimo iako ne bude bilo ništa od boksa. Želim da bude stub. Čim sam imao tu neku viziju u glavi znao sam da moram da je realizujem. Boks je sport koji je vrlo nezahvalan, a da budem indijanac samoživi koji ima sve u životu, a da ne mogu da pružim isto svojoj deci. Ja bih smatrao da sam promašaj.”