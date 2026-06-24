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Svetlana Ceca Ražnatović rođena je u Žitorađi u blizini Prokuplja, gde je i odrasla sa svojom sestrom Lidijom i roditeljima, ocem Slobodanom i majkom Mirom.

Pevačica je iznenadila priznanjem da bi radije živela na selu, nego u Beogradu, ali joj obaveze još ne dozvoljevaju da učini taj korak.

- Volela bih da odem na selo, ali mi obaveze to ne dozvoljavaju... Gušim se u smogu u Beogradu, ali trpim... - rekla je Ceca, a da li je mislila na svoje rodno Žitorađe ili na nekom bližem manjem mestu, kao što je izabrao njen sin Veljko, nije poznato.

Ekipa Kurira pre nekoliko godina je obišla pevačicino rodno mesto, gde smo razgovarali sa njenim komšijama i ljudima s kojim je odrasla.

U centru varoši nalazi se velika kuća sa ogradom, dodatno osigurana video-nadzorom, za koju su nam meštani rekli da pripada porodici Veličković, ali da tu živi samo Slobodan, dok je Mirjana uglavnom u drugoj kući, gde radi iako je učiteljica u penziji.

- Viđam Cecinog sina Veljka, on je često ovde, spava kod dede. Uglavnom dolazi sam, dovede psa, pa ga čujem usred noći kada laje. Otac joj živi ovde pored mene, a majka je dole, ima još jednu kuću. Ona tamo drži stoku, ima obaveze. Ranije smo mi išli jedni kod drugih na kafu, a sada već ne. Mirjana uvek ima posla, ona žena sprema zimnice i za sebe i za Cecu, Veljka, Lidiju - ispričala prva komšinica Veličkovića.

1/6 Vidi galeriju Ceca Ražnatović - kuća u Žitorađi Foto: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić

Vredna i skromna

Uputili smo se do kuće u kojoj boravi Cecina majka. Nalazi se u blizini pijace, odmah pored pruge. Na prvi pogled, niko ne bi pomislio da ona pripada Ražnatovićima. Kuća je ograđena visokim zidom i metalnom kapijom, jedna strana fasade je završena, a primetno je da se dvorište ne održava uredno. U blizini se nalazi prodavnica za decu, čiji nam je vlasnik potvrdio da to jeste kuća u kojoj boravi Mira Veličković.

U dvorištu smo primetili dve koze koje su bile vezane za traktor, kao i dve svinje koje su spavale na terasi ispred kuće.

- Ceca je super. Kada dođe ovde, vidim je opuštenu, izgleda kao i svako od nas. Obuče stare stvari, ne šminka se i uvek radi po kući. Hoće ona i u staroj kući da pomogne majci, da opere i počisti. Ne znam što ljude to čudi, pa ona je žena kao svaka druga. Ceca prošeta psa, svima se javi, nasmeje, uvek je ljubazna. Lidija je malo drugačija, ona se odvikla od sela. Gleda nas malo s visine i dolazi dosta ređe u odnosu na Cecu. Veljka joj viđam u poslednje vreme najviše, valjda dolazi zbog te farme i posla koji je ovde pokrenuo. Fin momak, vredan i lepo vaspitan - pričao je jedan Cecin dalji rođak.

- Ima tu u blizini Cecine stare kuće pijaca, odmah iza bazena. Ona je iz svog džepa dala pare da se asfaltira pijaca i da se dovede u red. Majka joj je jako fina žena, vredna i radna. Gaji stoku, živinu, sprema im zimnice, pa je non-stop je u staroj onoj kući. I Slobodan je dobar, njega slabije viđam u poslednje vreme - rekao nam je rođak.

1/9 Vidi galeriju CECA RAŽNATOVIĆ IMA 2 KUĆE U ŽITORAĐI! Jedna je ograđena visokim zidom i metalnom kapijom, a ovako žive roditelji FOLK ZVEZDE! Foto: Nikola Anđić

Veljko uložio 50.000 evra

Veljko Ražnatović, Cecin sin, uložio je, kako su ispričali meštani Žitorađe, blizu 50.000 evra u dve farme u seli pored Žitorađe.

"Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma, koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada.”

Ono što posebno ističe jeste želja da svojoj deci ostavi stabilan izvor prihoda, s obzirom na to da je sport kojim se bavi nepredvidiv: