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Ivana Stamenković Sindi ponovo je uspela da privuče pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama. Nekadašnja članica grupe "Models" pokazala je novo izdanje koje je izazvalo brojne reakcije među pratiocima, a mnogi su komentarisali da je gotovo neprepoznatljiva.

Najviše pažnje privukla je njena frizura. Sindi je pozirala sa veoma kratkom kosom, zbog čega su se odmah pojavile spekulacije da je odlučila da napravi radikalnu promenu imidža. Međutim, Sindi se oglasila ispod fotografije i otkrila da je ipak reč o perici i da nije skratila dugu kosu.

Osim neobične frizure, komentarisao se i njen stajling. Za večernji izlazak odabrala je upečatljivu belu haljinu koja je naglasila njenu vitku figuru. Model koji je nosila imao je dubok izrez i visok šlic, zbog čega je njena modna kombinacija bila jedna od glavnih tema u komentarima.

1/4 Vidi galeriju Sindi Modelsica Foto: Printscreen/Instagram

Svi se pitaju od čega živi

Sindi, koja je poznata po ljubavi prema lepom životu i luksuznim putovanjima, sada zarađuje kroz razne vrste reklama na Instagramu.

Ona je počela da radi već sa 14 godina, što joj je omogućilo da sada živi na visokoj nozi. Ona ističe da se od ovog posla može dobro zaraditi, pod uslovom da se posao dobro obavlja, što privlači razne kompanije.

- Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila - naglasila je ona i otkrila da li se od tog posla može dobro zaraditi:

- Može, ako dobro radite to što radite i taj posao dobro obavljate, onda vas angažuju razne kuće. Nećemo o ciframa sada.