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Veliki skup koji će 27. juna biti održan ispred Narodne skupštine Srbije pratiće i bogat muzički program, a publiku će zabavljati neka od najpoznatijih imena domaće estrade.

Organizatori najavljuju celodnevni program u centru Beograda, dok će poseban akcenat biti stavljen na nastupe pevača čije pesme decenijama okupljaju publiku širom regiona.

Među izvođačima koji će se naći na bini biće Aca Lukas, jedan od najpopularnijih folk pevača na ovim prostorima, poznat po hitovima koji godinama pune koncertne dvorane, kao i Vesna Zmijanac, legenda domaće narodne muzike čije pesme važe za evergrine domaće scene.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac i Aca Lukas na koncertu Foto: Kurir

I Lukas i Vesna iza sebe imaju višedecenijske karijere, milionske tiraže i publiku koja ih verno prati već decenijama, zbog čega se njihovi nastupi i danas smatraju jednim od glavnih aduta velikih muzičkih događaja.

Lična karta

Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, već više od tri decenije važi za jednog od najpopularnijih pevača na domaćoj muzičkoj sceni. Karijeru je započeo početkom devedesetih godina, a tokom godina postao je prepoznatljiv po specifičnom glasu, energičnim nastupima i brojnim hitovima koji su obeležili domaću folk i pop-folk muziku.

Nadimak je dobio je još početkom devedesetih godina, po čuvenom beogradskom splavu "Lukas", na kojem je nastupao i gde je stekao veliku popularnost. Sam pevač je više puta pričao da je upravo zahvaljujući nastupima na splavu "Lukas" izgradio ime na estradi, pa je nadimak zadržao i kada je započeo samostalnu karijeru i postao jedna od najvećih folk zvezda regiona.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas uvek u epicentru dešavanja Foto: Nemanja Nikolić, Screenshot

Među njegovim najpoznatijim pesmama nalaze se "Lična karta", "Kafana na Balkanu", "Pao sam na dno", "Istina je da te lažem", "Bele ruže", "Nisam preživeo" i "Voliš li me". Njegovi koncerti redovno okupljaju hiljade ljudi, a publika ga smatra jednim od pevača koji su ostavili najdublji trag na regionalnoj estradi.

Najznačajnija pevačica domaće folk scene

Vesna Zmijanac je jedna od najvećih zvezda narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Na sceni je prisutna od kraja sedamdesetih godina, a tokom bogate karijere snimila je desetine albuma i hitova koji se i danas pevaju.

1/9 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Damir Dervišagić