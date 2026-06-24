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Kristijan Golubović uradio je ono što je pre izvesnog vremena najavio. On je otvorio svoj Onlifans. Tako se pridružio brojnim poznatim ličnostima, pre svega učesnicama rijalitija, koje na ovakav način zarađuju pare.

On je objasnio kako je došao na ideju da se pridruži ovoj platformi za odrasle.

- Ideja je nastala još odavno, Kristini sam predlagao da napravimo set snimaka i fotografija. Ipak, ona je počela da morališe, da neće zbog dece, da se promenila. Kristina je uvek gledala prvo sebe, a ja sam želeo da obezbedimo decu - rekao je na početku Kristijan za Kurir, pa otkrio šta je prvo objavio na svom profilu.

Sve za pare

On je snimio erotski film sa nekadašnjom profesionalnom glumicom filmova za odrasle.

- U pitanju je glumica svetskog kalibra koja je snimala za najveće američke produkcije. Naša je devojka, i odmah se videlo da je potpuno profesionalna u tom svetu. Snimili smo erotski film koji svi mogu da pogledaju na mom Onlifansu, naravno za kićanovića - kaže Golubović, nekadašnji kriminalac i rijaliti učesnik i dodaje:

Foto: Bojan Vuković

- S obzirom da sam ga ja režirao budite sigurni da vas čeka prava akcija. Ima tu i treninga, hapšenja i tako dalje, da ne otkrivam previše, pogledajte pa se sami uverite.

Samo prvih deset dana Kristijanov Onlifans košta 15 dolara, dok će nakon tog perioda cena biti duplo veća.

Zarada

Podsetimo, prva poznata ličnost, koja nije iz sveta rijalitija, a koja je otvorila Onlifans je bivša košarkašica Milica Dabović. Ona se suočila sa brojnim komentarima i osudom, ali se na njih nije obazirala jer, kako kaže, zarađuje za svoj život.

Foto: Bojan Vuković

- Treba znati granicu u svemu, ja sam je imala, hvala Bogu. Nemaju šta oni da kažu, nisam ja napravila nikakav bauk iako se to napravilo od toga. Onlifans ne služi samo za pornografiju nego i za kulinarstvo, prodaju, zanat. Nije to baš tako kako ljudi misle - rekla je pa progovorila o zaradi na ovoj platformi.

Milica Dabović Foto: PrintscreenInstagram

- Suludo je pričati o tome. Mogu samo da kažem da sam uhvatila zalet dva meseca. Nisam zaradila koliko se pisalo. Nemoguće je zaraditi za jedan stan od toga - iskreno je rekla svojevremeno Milica Dabović.