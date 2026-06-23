KASPER STIGAO PO MINU! Pevačica bi trebalo danas da napusti "Lazu Lazarević"! Evo ko je došao sa njenim verenikom
Pevačica Mina Kostić danas bi trebalo da napusti psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević" u kojoj se nalazi od 31. maja.
Na kliniku je došao njen verenik Mane Ćuruvija Kasper s njenom braćom. Obučen je u crno i nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima.
Podsetimo, Mina je po planu trebalo da bude puštena juče, ali se to nije dogodilo zbog pada informacionog sistema u bolnici zbog čega nisu mogli biti obavljeni administrativni poslovi.
Kasper ju je svakodnevno obilazio i donosio neophodne stvari. On je, podsetimo, dan nakon što je Mina smeštena na kliniku došao iz Ameriku u Srbiju kako bi bio s pevačicom.
Mina je inače, u bolnicu došla u pratnji policije, a prema priči sagovornika, pokazivala je agresivno ponašanje.
Njene kolege su stale uz nju i sve vreme joj pružali podršku sa željom za što brži oporavak.