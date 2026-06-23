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Pevačica Mina Kostić danas bi trebalo da napusti psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević" u kojoj se nalazi od 31. maja.

Na kliniku je došao njen verenik Mane Ćuruvija Kasper s njenom braćom. Obučen je u crno i nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima.

Podsetimo, Mina je po planu trebalo da bude puštena juče, ali se to nije dogodilo zbog pada informacionog sistema u bolnici zbog čega nisu mogli biti obavljeni administrativni poslovi.

1/9 Vidi galeriju Kasper došao po Minu Kostić u Lazu Lazarević Foto: Ilija Ilić, Kurir

Kasper ju je svakodnevno obilazio i donosio neophodne stvari. On je, podsetimo, dan nakon što je Mina smeštena na kliniku došao iz Ameriku u Srbiju kako bi bio s pevačicom.

Mina je inače, u bolnicu došla u pratnji policije, a prema priči sagovornika, pokazivala je agresivno ponašanje.

Foto: Printscreen Pink, Kurir, Damir Dervišagić

Njene kolege su stale uz nju i sve vreme joj pružali podršku sa željom za što brži oporavak.