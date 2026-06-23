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Finalista nedavno završene devetnaeste sezone „Zvezda Granda“ Nenad Horvat nedavno je boravio na egzotičnom Baliju, na kom mu je bilo nezaboravno, i to u posebnom društvu.

Sa njim na putovanje krenula je nekadašnja učesnica ,,Zvezda Granda“ Tatjana Pejčić, a sve je organizovano ni manje ni više nego od strane Marije Šerifović, koja je želela da organizuje žurku iznenađenja za jednu prijateljicu.

Nenad je Mariju upoznao tokom prošle sezone, u kojoj je ona još uvek bila deo žirija , ali je sada dobio priliku da upozna i njenu drugu stranu, što je i otkrio ekskluzivno za Grand.

- Ne može da se poredi poslovno i privatno. Nisam imao osećaj da sam sa njom, toliko smo bili slobodni, toliko smo se šalili, smejali, a ja sam bio u fazonu, brate blejim sa Marijom, kupam se sa njom u okeanu (smeh). Ne mogu da nađem reči da to objasnim - rekao je Nenad sa osmehom od uva do uva.

Nenad Horvat Foto: Printscreen

Za tih nekoliko dana na egzotičnom ostrvu Nenad je doživeo mnogo toga, a jedna anegota se posebno izdvojila, u kojoj su glavni akteri upravo Marija i on.

– Marija me je vozila na motoru, jer tako tamo funkcionišu, mnogo je lakše za funkcionisanje u saobraćaju. Ja nikad to neću zaboraviti, čak me je i ona pitala da li verujem da me ona vozi na motoru (smeh). E onda se desilo to da smo ušli u slepu ulicu, i samo odjednom se otvaraju vrata na kraju ulice, izlazi 14 pasa, hoće da nas rastrgnu. Ja sam tu već mislio da je kraj, počeo sam da se pozdravljam sa Marijom - priseća se Horvat.

Pravi povod Nenadovog odlaska na Bali bila je upravo gorepomenuta žurka, a zbog koje se takmičar iz ,,Zvezda Granda“ par dana krio na ovom ostrvu. Za Grand, Nenad je otkrio i da li mu je Marija tražila da joj otpeva neku posebnu pesmu.

-Koleginica i ja smo se krili da nas niko ne vidi da ne bi upropastili iznenađenje. A što se tiče pesama, ona zna šta mi volimo i umemo, i to nas je i puštala da pevamo. A pamtim to da sam po prvi put pevao Šabana Šaulića, baš veliki zadatak, i imao sam tremu, ali mislim da je bila zadovoljna i da će me pamtiti po toj pesmi- odgovorio je Nenad.

kurir.rs/grandonline

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