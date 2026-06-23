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Anja Bla, bivša devojka Baka Praseta, nije se proslavila sa svojim privatnim biznisom. Naime, kako je otkrio u lajv uključenju influenser Luka Bojović, poznatiji kao Luks, koji je zadužen za marketing mnogih brendova, kupaći kostimi koje je ona promovisala nikoga nisu zanimali.

Ona je s tim poslom, prema njegovim tvrdnjama, doživela potpuni fijasko.

- Prodali smo tri kompleta kupaćih kostima - ispricao je on, šokirajući pratioce.

1/5 Vidi galeriju Anja Bla Foto: Instagram, Printscreen

Podsetimo, tokom istog uključenja on je govorio i Vojažu i otkrio da je i on propao sa ledenim čajevima.

- Radili smo ledeni čaj za Vojaža i ajde, nismo mi bili vlasnici brenda, već je to bila austrijska firma. Mi smo bili zastupnici za Balkan i bilo je baš klimavo. Završili smo posao u minusu - rekao je Luks.

Njegova izjava brzo je počela da se deli društvenim mrežama, a mnogi su ostali iznenađeni činjenicom da proizvod iza kojeg je stajalo jedno od najpoznatijih imena domaće muzicke scene nije ostvario očekivane rezultate na tržištu.

Foto: Damir Dervišagić

S druge strane, nisu svi projekti završili neslavno. Luks je otkrio da je radio i na promociji "smokija" crnogorskog influensera Jovana Radulovića Jodžira, za koji tvrdi da je postigao neverovatan uspeh na tržištu.

Kako je naveo, proizvod se prodavao izuzetno dobro, i to u periodu kada je jedan od najuticajnijih jutjubera na Balkanu Baka Prase lansirao svoj čips.

Foto: Preent Screen

Ove informacije ponovo su pokrenule raspravu o tome koliko popularnost na društvenim mrežama zaista garantuje uspeh proizvoda. Dok pojedini influenseri i muzičari bez problema rasprodaju sve što potpišu svojim imenom, drugi očigledno ne uspevaju da privuku kupce uprkos milionskoj publici.

Jedno je sigurno, iza glamuroznih kampanja i velikih marketinških najava često se kriju rezultati koje javnost nikad ne vidi.